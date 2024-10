Marcelo Bielsa, 69 de ani, a preluat naționala Uruguayului pe 15 mai 2023, iar impactul său a fost imediat, spune Luis Suarez. Însă în sens negativ

Atacantul lui Inter Miami s-a retras luna trecută de la prima reprezentativă și acum critică metodele antrenorului argentinian

Vârful de 37 de ani consideră că Bielsa a divizat naționala și s-a purtat urât cu jucătorii, angajații Federației și suporterii.

„În cantonamentul naționalei, la Complejo Celeste, angajații nu au voie să intre să ne salute sau să mănânce cu noi.

Trebuie să fie atenți chiar și la ușa pe care trebuie să intre. Îmi frânge inima că așa este viața acolo azi…

Matias Vecino a fost primul care și-a dat seama ce va urma. Nimeni nu pune la îndoială faptul că un tip ca Vecino, care avea 30 de ani, a plecat de pe o zi pe alta?

La Copa America au fost situații care m-au durut, dar nu le-am spus de dragul conviețuirii dintre noi.

Mulți jucători au cerut o ședință pentru a-l ruga pe antrenor să ne spună măcar bună dimineața, dar el nici nu ne-a salutat.

Bielsa ținea conferințe și spunea lucruri minunate despre oamenii care ne susțin, iar la New York a fost o zi în care ne-a cerut să nu ne mai oprim să salutăm suporterii care ne așteptau. Eu am protestat și i-am spus că oricum vom vorbi cu ei, nu se poate altfel.

Mulți jucători s-au gândit să se retragă după experiența de la acel turneu”, a declarat „El Pistolero” pentru directvsports.com.

69 de goluri în 142 de meciuri are Suarez la naționala Uruguayului, fiind golgeterul all time. A debutat în 2007, a jucat la 4 Mondiale și la 5 Copa America, câștigând turneul în 2011

Suarez: „N-am mai insistat, știam situația”

Înainte de a se retrage, Suarez spune că a discutat cu selecționerul despre ce se poate face pentru a îmbunătăți atmosfera:

„Am avut o discuție de cinci minute cu Bielsa, vorbind în calitate de lider de grup, iar la final a răspuns doar: «Mulțumesc foarte mult».

Nu am mai insistat, pentru că știam deja situația. Se știe că Bielsa nu acceptă liderii și jucătorii cu experiență, așa că am preferat să evit asta, pentru că naționala e deasupra tuturor și nu am vrut să creez probleme.

Le cer fanilor să nu îi scoată vinovați pe jucători dacă ceva nu merge bine (n.r. legat de calificarea la Mondial). Bielsa a separat întregul grup, chiar și în modul în care se pregătesc.

Pe Cannobio l-a trimis să se antreneze separat, cu jucători care erau sparring partners pentru el. O crasă lipsă de respect”.