Rapid, avertizată  Antrenorul lui Metalul Buzău, înainte de meciul din Cupa României: „Nu vrem să ne apărăm și să sperăm la o minune”

Valentin Stan (45 de ani), antrenorul echipei Metalul Buzău, își dorește să joace curajos în fața celor de la Rapid, în sferturile din Cupa României: „Să nu ne apărăm în 30 de metri”.

Tehnicianul a lăudat echipa lui Marius Șumudică, însă crede că Rapid va avea probleme la Buzău: „Terenul va fi foarte prost”.

Nou-promovată în Liga 2, Metalul Buzău are parte de un sezon dificil și evoluează în play-out.

Echipa s-a descurcat mult mai bine în Cupa României, competiție în care a eliminat-o pe U Cluj (în play-off), a învins-o pe Universitatea Craiova și a remizat cu Dinamo (în grupe).

METALUL - RAPID. Valentin Stan: „Pentru ei a rămas singurul obiectiv, se vor mobiliza”

În ultimele cinci meciuri din Liga 2, Metalul Buzău a înregistrat patru înfrângeri și o remiză. Antrenorul speră ca echipa sa să arate mai bine în partida cu Rapid.

„Nu prea mai suntem optimiști în ceea ce ne privește. Am ratat play-off-ul și am avut un parcurs slab în 2025. Dar în Cupa României e altă competiție și aici am mers foarte bine. Sper să reușim să ne ridicăm la nivelul Rapidului.

Pentru ei a rămas singurul obiectiv pe care îl pot îndeplini și e normal să se mobilizeze pentru meciul ăsta. Și dacă se băteau pentru primul loc era un meci foarte greu pentru noi. Eu sper însă să le facem și noi un meci dificil”, a declarat Stan, citat de fanatik.ro.

Nu vreau să fim o echipă care să se apere în 30 de metri și să sperăm la o minune la o fază fixă. Vrem și noi să arătăm că muncim, știm să jucăm fotbal. Dacă vom elimina greșelile astea individuale care s-au lipit de noi în ultimul timp poate vom reuși un rezultat-surpriză. Nu e imposibil. E greu să prindem noi o finală. Valentin Stan, antrenor Metalul Buzăua

Avertisment pentru Rapid: „Terenul va fi foarte prost”

Stan a dezvăluit că admiră stilul de joc al Rapidului, însă giuleștenilor le va fi dificil să-și expună calitățile pe gazonul de la Buzău.

„Am văzut că Șumudică a folosit într-un meci un sistem, în altul alt sistem. E clar că a lucrat mult trecerea asta de la un sistem de joc la altul.

Mie îmi place Rapidul și cred că merita să fie mai sus. A pierdut cu FCSB și Craiova în minutul 94. Cu 3 puncte în plus acum era altceva. Trebuie să mai ai și șansă.

Terenul va fi foarte prost. Într-adevăr, Rapid nu a arătat așa cum vor ei în meciurile cu echipe bune. Sunt foarte rapizi în benzi cu Petrila și Borza și pe contraatac pot pune mari probleme”, a mai spus Stan.

De data asta n-am promis nicio primă. Eu zic că la meciul ăsta nu trebuie să promitem nimic. E un meci de un nivel la care nu știu câți dintre ei vor putea să mai ajungă. Dacă vor să scrie istorie, să se califice în semifinale. Sper să arătăm schimbați la 180 de grade. Valentin Stan, antrenor Metalul Buzău

Răzvan Radu, jucătorul pe care Metalul Buzău l-a împrumutat de la FCSB

Tehnicianul divizionarei secunde a vorbit și despre Răzvan Radu, fundaș dreapta pe care l-a împrumutat de la FCSB.

„Noi suntem foarte mulțumiți de el și a jucat toate meciurile titular. Are doar 18 ani arată foarte multă maturitate în joc. A fost chemat și la un trial la echipa națională al jucătorilor de Liga 2. Nu a fost oprit mai departe, iar asta mă doare.

Când eram în Liga 3 jucam meciuri de pregătire cu cei de la FCSB U19 sau U17, jucători care făceau antrenamente cu echipe de seniori.

După un astfel de meci i-am rugat dacă ne pot da câțiva jucători să ne ajute să promovăm. Mi-a plăcut de el și l-am primit împrumut până la finalul sezonului” , a afirmat antrenorul lui Metalul Buzău.