Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a rămas impresionat de Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani), care au fost prezentați oficial marți la gruparea roș-albastră.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lukasz Szukala este noul director sportiv al FCSB, iar Raul Rusescu ocupă funcția de coordonator al academiei clubului.

Cei doi foști fotbaliști de la FCSB au început deja treaba la echipă, Becali dezvăluind că l-au impresionat încă din prima zi.

Gigi Becali, impresionat de Rusescu și Szukala: „Astăzi mi-am dat seama cât de înapoiat și primitiv eram”

„Astăzi (n.r. - marți) mi-am dat seama cât de înapoiat și primitiv eram. Au venit Szukala și Rusescu. Am rămas uimit. Aveau aplicații… Cum să nu le dau putere când i-am zis lui Rusescu să preia toată academia.

Să se ocupe de toată academia, să facă curățenie, să aducă antrenori și să se ocupe. Aplicații peste aplicații, șmecherii de tot felul. Eu am nevoie de Rusescu și de Szukala. Astăzi au venit oamenii cu aparaturi la lucru.

Au venit cu laptopuri de astea. Sunt multe chestii de care habar n-aveam că există”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali a anunțat că decizia finală în privința transferurilor la FCSB îi va aparține în continuare lui.

„Decizia finală (n.r. - în privința transferurilor) o iau numai și numai eu. Nu mai las pe nimeni, doar eu până la moarte. Le-am spus că eu nu pot să mă uit la 50 de jucători.

Voi vă uitați la 200 de jucători, faceți selecție și alegeți 20. De acolo alegeți alți 10 și eu vă spun care e potrivit”.

VIDEO. Conferința de prezentare a lui Rusescu și Szukala la FCSB

Raul Rusescu și Lukasz Szukala, din nou la FCSB

Raul Rusescu a obținut recent diploma de director sportiv la cursurile organizate de FRF.

De asemenea, Szukala a absolvit programul UEFA Master for International Players, un curs de management sportiv de doi ani la care a participat alături de un alt fost coleg, Florin Gardoș.

Cei doi au fost coechipieri la FCSB în două perioade distincte: între 2012 și 2013, respectiv între septembrie 2014 și ianuarie 2015.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport