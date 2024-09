Victor Pițurcă (68 de ani) nu se declară încă entuziasmat de jocul naționalei României sub conducerea lui Mircea Lucescu (79 de ani): „Stai să vedem când va juca cu o echipă tare”.

Fostul selecționer a vorbit despre Alexandru Mitriță (29 de ani) și George Pușcaș (28 de ani), jucători care au lipsit (sau lipsesc) de la națională din cauza unor probleme disciplinare.

Pițurcă spune că arbitrul partidei cu Lituania a greșit în favoarea României la ambele faze controversate ale meciului.

Victor Pițurcă nu mai antrenează de aproape 5 ani, însă a dezvăluit că urmărește atent naționala României și campionatul intern.

Victor Pițurcă, despre naționala României: „Cum să fie obosiți după 3 zile?”

Fostul selecționer consideră că Lucescu și jucătorii nu au voie să se plângă din cauza programului încărcat.

„După 3 zile sunt obosiți? Nu mă interesează ce a zis Edi Iordănescu, eu spun ceea ce cred eu și am jucat și eu fotbal atâția ani. Și Helmuth (Duckadam) și Stelică (Bogdan Stelea) au jucat, cum să fii obosit după 3 zile?

Poate au luat jocul prea ușor, a existat o anumită relaxare și la acest nivel poate să te coste, ceea ce era să se și întâmple.

Când joacă contra Kosovo, Lituaniei, pot să aibă posesia, chiar și contra unor echipe mari în unele perioade. Ai momente și momente în timpul jocului, unele mai bune, altele mai puține, care te pot costa. Sigur că poți”, a explicat Pițurcă la Digi Sport.

Victor Pițurcă a avut trei mandate la naționala României:

iunie 1998 - decembrie 1999

decembrie 2004 - aprilie 2009

iunie 2011 - octombrie 2014.

I-a calificat pe „tricolori” la EURO 2000 și EURO 2008 și a obținut puncte importante și în campania de calificare la EURO 2016.

„Să vedem când vom juca cu o echipă puternică”

Pițurcă nu-i ia din merite lui Mircea Lucescu, însă spune că victoriile sunt niște rezultate normale, având în vedere faptul că România a întâlnit Kosovo și Lituania.

„Stai să vedem când va juca naționala lui Lucescu cu o echipă tare, să vedem atunci cât o să-i domine. Normal că încerci, avem și noi jucători tehnici, cu excepția a 2-3 fundași, toți știu cu mingea. Aici e de forță, de viteză, când dai de jucători care te depășesc fizic, e greu să câștigi duelurile 1 la 1.

Nu știu dacă rezultatele astea puteau fi obținute cu orice antrenor, este meritul lui Lucescu și al jucătorilor. Nu o să fim penibili să spunem că orice antrenor poate face ce face Lucescu.

Noi vorbeam de posesie. Orice antrenor vrea să joace, să vedem când vom juca cu o echipă puternică. Și Real Madrid are momente când stă și se apără”, a mai spus fostul selecționer.

Când antrenam eu naționala, nu jucam pe contraatac. Când aveam mingea încercam să jucăm și noi. Nu le ceream fundașilor să rămână în spate când aveam mingea, ne desfăceam și noi și jucam. Dacă reușești să domini echipa respectivă, o faci. Și noi, când am jucat cu Franța, cu Olanda, am avut momentele noastre bune. Victor Pițurcă, fost selecționer al României

Despre Mitriță și Pușcaș: „Disciplina e foarte importantă”

Alexandru Mitriță a lipsit de la națională în perioada în care selecționer era Edi Iordănescu, iar George Pușcaș a fost scos de Mircea Lucescu din lot la partida cu Lituania.

Pițurcă spune că Mitriță merită să joace la națională, însă el nu și-ar dori jucători problematici în lot.

„Disciplina e foarte importantă, în orice domeniu. Eu nu-i obligam pe jucători, făceau asta știind foarte bine acest lucru. Se scriau numai prostii de echipa națională, că eram eu zbir. Nu, mă înțelegeam cu ei foarte bine, îi făceam să se simtă relaxați înainte de meciurile mari. Cine ieșea din cadru, îl scoteam că nu aveam rezultate.

E un gest foarte urât din partea lui Mitriță, dar nu știam că s-a întâmplat așa ceva. Dacă cred într-un jucător, sigur că-l convoc, indiferent ce s-a întâmplat. Dacă are niște chestii ieșite din comun pe care le observ că le-ar avea cu alți antrenori înaintea mea, nu l-aș fi convocat. Mitriță merita să fie la națională la EURO, la cum a jucat. Tot ce s-a întâmplat bun la Craiova a fost datorită lui, nu numai că a marcat goluri. Edi Iordănescu a reușit fără el, nu pot să-i imput nimic.

Mitriță l-a răsplătit pe Lucescu cu o reușită în victoria cu Lituania.

Pușcaș e un jucător de echipă, un luptător, am urmărit toate meciurile și reacțiile, foarte urât s-a comportat publicul și presa cu el. Eu cred că el a suferit. Chiar dacă nu are realizări, când intră în teren luptă. Jucători de genul acesta trebuie să ai grijă de ei. Și Mitriță, naționala are nevoie de jucători de genul acesta. Nu știi când te confrunți cu accidentări și ai nevoie de jucători valoroși să vină să joace”, a explicat Pițurcă.

11 goluri în 44 de meciuri a adunat George Pușcaș la naționala României.

Nu a fost penalty la Ianis Hagi: „Dar dacă nu cădea, îl certam”

Pițurcă a vorbit despre situația lui Ianis Hagi, care a fost izolat la echipa a doua de Rangers, și a dat un verdict clar în cazul penalty-ului primit de națională în partida cu Lituania, la scorul de 1-1: arbitrul a luat o decizie greșită.

De altfel, Pițurcă susține că arbitrul a greșit și când a anulat golul de 2-1 al Lituaniei, pentru un fault la Târnovanu: „Trebuia validat, așa am văzut eu, ca fost atacant”.

„Dacă nu joacă, nu poate fi convocat. În același timp, e un jucător care când vine la națională face o fază, două.

Nici la liga a cincea nu se vede un penalty ca acesta. Cum să fie penalty? El nu a căzut când l-a atins fundașul, a căzut după. Asta vede oricine. Lăsați-mă cu atinsul. Nici în campionatul nostru nu am văzut vreun arbitru dând penalty de genul ăsta.

Văd și eu faza, arbitrul a greșit grav de tot. El a căzut mai târziu. Dacă eram selecționer, vă spuneam că dacă arbitrul a dat 11 metri, a fost. E meritul lui Ianis, dacă nu cădea la faza asta, îl certam”, a spus Pițurcă.