CIPRU-ROMÂNIA. Răzvan Marin le promite fanilor șase puncte din „dubla” cu Cipru și Lituania.

Mijlocașul echipei Cagliari îi încurajează pe tricolori înainte de startul calificărilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Cipru-România, meci din Liga Națiunilor C, grupa 2, este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima TV, sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Răzvan Marin a marcat două goluri pentru România în Liga Națiunilor, ambele din lovitură de la 11 metri. Mijlocașul naționalei a reușit să înscrie din penalty și în Serie A, la meciul cu Juventus.

Răzvan Marin nu vrea să vădă nici CM la TV

Răzvan Marin declara în timpul calificărilor pentru Campionatul European că „s-a săturat să vadă turnee finale la televizor”.

Mijlocașul echipei naționale speră ca naționala să mai prindă o calificare la marele bal, de data acesta la Campionatul Mondial din 2026.

„Atunci am spus așa, fiindcă erau trei campanii în care nu am reușit să mă calific, era normal să îmi doresc foarte mult și încercam să motivez pe toată lumea, ca să fim acolo, să fim prezenți. Mă bucur că am reușit acest lucru.

Mesaj pentru următoarele preliminarii? Nu știu. Tot ce am spus atunci a venit din suflet, nu știu, să nu vedem nici Mondialul de acasă, de la televizor. Să fim acolo, sunt sigur că putem face lucruri frumoase împreună ”.

„Ce le promit fanilor? Șase puncte din aceste două meciuri (n.r. -Cipru și Lituania)”, a declarat Răzvan Marin pentru FRF.tv

Răzvan Marin, Mister Penalty: „Bat câte trei-cinci la fiecare antrenament”

Răzvan Marin a declarat că cel mai greu penalty pe care l-a executat a fost cel de la Euro contra Slovaciei.

Mijlocașul naționalei a fost decisiv pentru Cagliari în ultima etapă din Serie A. Marin a egalat-o pe Juventus dintr-un penalty executat în minutul 88.

„De obicei rămân cu o zi două înainte de meci, rog un portar să rămână cu mine, bat 3-4 penalty-uri, depinde cum mă simt.

Dar cred că foarte mult mă ajută faptul că am ajuns la un nivel foarte ridicat din punct de vedere mental , psihologic în momentul în care execut penalty-uri.

Până acum nu a fost ușor, am avut numai lovituri de la 11 metri în momente grele, atât la națională, cât și cel din meciul cu Juventus.

La națională, îmi aduc aminte de penalty-ul cu Slovacia, venit într-un moment foarte greu, aveam foarte mari emoții. Cred că acela a fost cel mai greu penalty de executat până acum.

A fost greu și cu Juventus, tot stadionul mă fluiera, în minutul 90, la 1-0 pentru Juventus. Cred că mă ajută faptul că am o liniște mentală foarte mare”, a mai spus Marin pentru sursa citată.

România, lider în grupa din Liga Națiunilor

România are maximum de puncte după primele două jocuri din Liga Națiunilor, 3-0 în Kosovo și 3-1 cu Lituania.

Cipru ocupă locul trei în grupă, cu 3 puncte după două jocuri. Ciprioții au învins Lituania în deplasare, scor 1-0, apoi au pierdut surprinzător acasă, 0-4 cu Kosovo.

Ultimul meci oficial dintre România și Cipru s-a disputat în aprilie 1993, în calificările pentru Campionatul Mondial din Statele Unite. Tricolorii au câștigat atunci cu 2-1, dublă Ilie Dumitrescu.

Echipă Puncte Golaveraj 1. România 6 6-1 2. Kosovo 3 4-3 3. Cipru 3 1-4 4. Lituania 0 1-4

Programul României în Liga Națiunilor