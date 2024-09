Walter Zenga (64 de ani) se întoarce în fotbal. Fostul portar italian va face parte din conducerea celor de la Siracusa Calcio 1924, echipă care evoluează în Liga 4 din Italia.

Zenga, care le-a antrenat în România pe FC Național, FCSB și Dinamo, va fi club manager și ambasador.

Fostul mare portar italian era liber de contract din luna aprilie, după ce a fost demis de pe banca celor de la Emirates Club, formație care a retrogradat la finele sezonului trecut în liga a doua din Emiratele Arabe Unite.

Walter Zenga, prezentat oficial la Siracusa Calcio 1924

„Siracusa Soccer 1924 are plăcerea să anunțe venirea lui Walter Zenga.

Legenda fotbalului italian și mondial, fost antrenor în Serie A, Walter Zenga va intra în echipa managerială cu rolul de club manager și brand ambassador: pe lângă aportul pe care îl va aduce la conducerea clubului, fostul portar al naționalei va răspunde și de promovarea brandului Siracusa în Italia și în străinătate.

Zenga își va face debutul ca manager albastru pe stadionul „Nicola De Simone” cu ocazia Siracusa - Citta di Sant’Agata, programat duminică, 29 septembrie, de la ora 15:00, și va fi prezentat în scurt timp într-o conferință de presă ”, se arată în comunicatul celor de la Siracusa Calcio 1924

Zenga a jucat în cea mai mare parte a carierei la Inter Milano și ulterior a pregătit următoarele echipe: FC Naţional, Steaua, Dinamo Bucureşti, Catania, Palermo, Sampdoria şi Cagliari, New England Revolution (SUA), Steaua Roşie Belgrad (Serbia), Gaziantespor (Turcia), Wolverhampton (Anglia), Al-Ain, Al-Nasr, Al-Jazira şi Al-Shaab (Arabia Saudită).

Marele vis al lui Walter Zenga era s-o antreneze pe Inter Milano

În anul 2023, Zenga declara pentru fcinter1908.it că marele său vis este acela de a o antrena pe Inter, formație pentru care a jucat 473 de partide și cu care a câștigat două trofee.

„Inter a fost visul meu din copilărie, devenit realitate: am susținut mereu Inter, am mers în galerie, am fost băiat de mingi pe San Siro. Apoi, în sfârșit, după ani de zile petrecuți în provincie, m-am întors acasă.

Este un vis să antrenez Inter? Întotdeauna a fost, am trecut prin tot procesul echipei, de la de tineret, am lucrat la club, acum sunt o legendă. În viață, e important să-ţi urmezi un mare vis, nu contează dacă se va împlini vreodată.

Satisfacția mea este aceea că fanii lui Inter mă ​​opresc și astăzi pe stradă, de parcă m-am retras anul trecut. Și chiar și atunci când cineva de la o altă echipă îmi spune lucruri neplăcute, nu mă simt jignit: înseamnă că am lăsat o amprentă, în ciuda faptului că ultimul meci oficial a fost pe 11 mai 1994”, declara Walter Zenga pentru fcinter1908.it.