Dinamo - U Cluj 0-0. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor”, a tras primele concluzii despre jocul dificil, cu un adversar pe care îl consideră puternic și disciplinat.

Antrenorul croat crede că egalul din această seară a fost echitabil: Dinamo a depus efort suficient pentru a face față jocului foarte bun al „șepcilor roșii”.

Dinamo - U Cluj 0-0. Zeljko Kopic: „Un adversar bun, cu disciplină tactică”

„Cum spuneam si la începutul meciului, un adversar bun, cu jucători foarte buni, cu disciplină tactică. Au avut multe ocazii, am avut și noi șansele noastre, așa că la final egalul este echitabil.

Este important, pentru că U Cluj are jucători foarte buni, care joacă la intensitate maximă și ajung foarte ușor la poarta noastră, iar noi a trebuit să facem un joc bun, să fim agresivi și să depunem efort la maximum.

A fost un meci greu pentru ambele echipe. Nu am avut control al mingii in mijloc. Am avut fazele lui Mărginean, ocazia lui Bordușanu la final. Nu a fost ușor, mulți jucători ne lipsesc, dar sunt mulțumit cu rezultatul”, a declarat Kopic, pentru Prima Sport.

Kopic, despre accidentarea lui Politic și planurile pe termen lung la Dinamo

Pe lângă absența lui Dennis Politic din atac, Kopic s-a confruntat cu probleme și mai mare în defensivă.

„Nu a fost ușor, a fost doar un moment dificil. În următorul meci Boateng va reveni, Opruț va reveni, deci vom avea mai multe opțiuni.

Politic a făcut mai multe verificări medicale, dar cred că va lipsi undeva la 2-3 săptămâni sau ceva de genul acesta.

Încercăm, nivelul nostru acum e destul de ridicat si suporterii vor să vadă Dinamo câștigând, jucând un fotbal bun, în sezonul viitor vor să fie o echipă mai bună, dar încercăm să integrăm cât mai bine și jucătorii noi”, a mai completat antrenorul lui Dinamo.

Nu cred că vom avea partea de un gazon mai bun data viitoare, așa arată mereu gazonul aici. Pe Național Arena e altceva, dar e și un stadion mai mare. Cea mai bună variantă ar fi să aducem gazonul de acolo, aici (n.r. - râde). E un stadion pe care se joacă și fotbal și rugby, deci e destul de bine dacă ținem cont de asta Zeljko Kopic, despre gazonul de pe „Arcul de Triumf”

U Cluj rămâne lider în Liga 1 cu 41 de puncte, iar Dinamo pe locul 3, cu 38 de puncte, la egalitate cu FCSB, care se află pe locul secund, cu un meci mai puțin disputat.