Kopic, înapoi la Dinamo? Antrenorul croat, răspuns clar: „Nu cred că e posibil”

Zeljko Kopic (49 de ani), actualul antrenor de la Wieczysta Cracovia, a explicat care sunt șansele să revină pe banca tehnică a lui Dinamo.

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Tehnicianul croat s-a despărțit de Dinamo în vara aceasta, după ce i-a condus pe „câini” timp de doi ani și jumătate.

Zeljko Kopic, despre revenirea la Dinamo: „Nu cred că este posibil”

Kopic a semnat la finalul lunii august cu polonezii de la Wieczysta Cracovia, iar acum a fost întrebat despre momentul când a preluat-o pe Dinamo, în decembrie 2023.

„Ok, dar au fost multe întrebări și când am venit la Dinamo, de ce am venit într-un moment dificil. Îmi place să analizez situațiile, să înțeleg în fiecare moment unde sunt, care este poziția mea.

Ce nevoi am eu, ce nevoi are clubul, care este cea mai bună soluție pentru toți. După acești doi ani și jumătate la Dinamo, am pus totul pe masă în acel moment, plusurile și minusurile. A fost cea mai bună mișcare pe care am gândit-o”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

Mai apoi, Kopic a fost întrebat dacă se va întoarce la fostul său club dacă „cineva de la Dinamo” îl va ruga.

„ Ce înseamnă «cineva de la Dinamo»? Nu cred că este posibil ”, a completat croatul.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci al lui Zeljko Kopic pe banca „câinilor”

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul trecut, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

În total, Kopic a stat pe banca lui Dinamo în 115 meciuri oficiale, în care a adunat un bilanț de 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri.

În prezent, „câinii” sunt antrenați de portughezul Nuno Campos și au un început de sezon foarte bun. Dinamo este liderul Superligii, cu 23 de puncte după 10 etape disputate, la două lungimi distanță de Rapid.

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