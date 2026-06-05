Kopic a plecat de la Dinamo! Anunț-șoc făcut de „câini” la câteva zile după finalul sezonului   +50 foto
Zeljko Kopic. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Kopic a plecat de la Dinamo! Anunț-șoc făcut de „câini” la câteva zile după finalul sezonului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 11:07
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 14:46
  • Zeljko Kopic (48 de ani) nu mai este antrenorul lui Dinamo.
  • „Câinii” au anunțat, vineri, despărțirea de tehnicianul croat, ajuns la echipă în decembrie 2023.
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Clubul a precizat că despărțirea s-a produs de comun acord, după ce ambele părți au ajuns la concluzia că „este momentul pentru o nouă provocare”.

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Kopic a plecat de la Dinamo!

„Mulțumim, Željko Kopić! Fotbalul, ca și viața, e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor.

Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Zeljko Kopic a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic.

În continuare, a reușit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul 4 al ligii naționale.

Pe durata celor două sezoane și jumătate, Zeljko Kopic a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru.

Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părți ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare.

Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Kopić pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor

Dosao si kao trener, a otisao kao crveni pas! Hvala, Zeljko!”, a notat Dinamo, pe rețelele de socializare.

  • Ultima frază, care a fost transmisă în croată, se traduce astfel: „Ai venit ca antrenor și ai plecat ca un câine roșu! Mulțumim, Zeljko!”

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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În total, Kopic a stat pe banca lui Dinamo în 115 meciuri oficiale, în care a adunat un bilanț de 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri.

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