Zeljko Kopic, decisiv! Perica dezvăluie că antrenorul croat l-a convins să vină la Dinamo: „E cel mai important lucru în fotbal”

Stipe Perica (29 de ani) a venit la Dinamo de la Rijeka, pe gratis.

Atacantul croat a impresionat până acum în tricoul „câinilor”, reușind să înscrie de 5 ori în cele 10 partide jucate.

Atacantul croat Stipe Perica a fost adus pentru a-l înlocui pe Astrit Selmani, care va pleca în vară, după ce a refuzat să-și prelungească contractul.

Kopic a fost omul cheie în transferul lui Perica la Dinamo

Stipe Perica a subliniat importanța conaționalului său, Zeljko Kopic, în cooptarea acestuia la formația din Ștefan cel Mare. Atacantul a luat decizia în urma unei discuții cu antrenorul lui Dinamo, în cadrul căreia i s-a transmis ce așteptări au „câinii” de la el.

„Am vorbit cu antrenorul când am auzit de Dinamo, am vorbit după aceea cu el, mi-a spus ce aşteaptă de la mine, ce vrea de la mine, am bătut palma şi am venit aici.

E cel mai important lucru în fotbal, să fie cineva care are încredere în tine, să te motiveze, totul devine mult mai uşor”, a declarat Stipe Perica, conform orangesport.ro.

450.000 de euro este cota de piață a lui Stipe Perica, potrivit transfermarkt

CV impresionant pentru Perica

Cu toate că nu a reușit să se impună ca titular, CV-ul lui Stipe Perica rămâne unul impresionant.

De-a lungul carierei, Perica a evoluat pentru echipe mari precum Chelsea, Udinese sau Standard Liege.

La doar 18 ani, Perica era cumpărat de Chelsea, însă nu a apucat să debuteze pentru echipa de pe Stanford Bridge. Atacantul croat a fost împrumutat în Olanda, la Breda, apoi în Italia, la Udinese, formație pentru care a adunat 71 de meciuri și a înscris de 11 ori.

După perioada petrecută în Anglia, Perica a trecut pe la mai multe echipe precum Frosinone (8 apariții, 0 goluri), Kasimpasa (14 apariții, 2 goluri), Mouscron (16 apariții, 8 goluri), Watford (18 apariții, un gol) și Maccabi Tel Aviv (51 de apariții, 20 de goluri).

Citește și