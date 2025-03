Explicațiile lui Selmani Kosovarul dezvăluie de ce pleacă de la Dinamo la finalul sezonului: „Știau care e visul meu . Ăsta e fotbalul”

Astrit Selmani (27 de ani) va părăsi Dinamo la finalul acestui sezon.

Atacantul kosovar și-a exprimat dorința de a evolua într-un campionat mai puternic, însă rămâne recunoscător pentru încrederea pe care și-a recăpătat-o la Dinamo.

Deși se va despărți de „câini” după cele 10 partide din play-off, Selmani a spus că s-ar întoarce oricând la Dinamo, atâta timp cât și clubul îl dorește.

Selmani, despre plecarea de la Dinamo

La finalul meciului Hermannstadt, kosovarul a explicat situația pe larg.

„Am avut discuţii înainte de a ajunge aici, înaintea acestei săptămâni, în privinţa felului meu de a juca, de a mă ajuta să-mi recapăt încrederea şi să joc fotbal. Am vorbit cu Andrei (n.r. - Nicolescu), cu toată lumea şi ştiau că ambiţia mea e mereu să văd ce oportunităţi am, să joc fotbal în ligi de top.

Am avut discuţii constructive, dar ştiau visul meu şi... Nu există resentimente, joc cu inima pentru Dinamo pe teren, nu contează dacă mai am o lună sau trei de contract. Eu vin dacă mă vor înapoi, îi respect, dar ăsta e fotbalul. Uneori semnezi, alteori nu”, a declarat Selmani, potrivit sport.ro.

Selmani: „În România, doar la Dinamo voi juca”

Atacantul a vorbit la superlativ despre munca antrenorului Kopic și a subliniat că, dacă se va întoarce în România, singura opțiune este Dinamo.

„Toţi fotbaliştii vor să joace în competiţiile europene, dar ei lucrează la acest lucru. Acum, Dinamo e la nivel de top ca facilităţi, management şi va creşte. Nu am dubii că va fi bine cu Kopic în frunte, că a semnat pe trei ani. Oamenii poate nu au crezut, dar a făcut fotbalişti buni.

Toată lumea a vorbit frumos despre mine, joc cu inima, nu mă afectează şi nu am resentimente. Am jucat două meciuri şi nu am făcut-o pe poziţia mea. Poate alţii s-ar fi plâns, dar eu accept planul antrenorului. Sunt fotbalist de echipă. În România, doar la Dinamo voi juca”, a mai spus Selmani.