Dennis Man (28 de ani) a primit acordul celor de la PSV Eindhoven pentru un transfer în perioada de mercato din iarnă.

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Internaționalul român a bifat foarte puține minute în acest sezon, antrenorul Peter Bosz mizând pe alte opțiuni, iar o mutare l-ar putea ajuta pe Man să se relanseze.

Dennis Man s-ar putea despărți de PSV în pauză de iarnă

Potrivit publicației Eindhovens Dagblad, extrema naționalei ar urma să se despartă de campioana Olandei în această iarnă, dacă nu va interveni nimic în acordul dintre cele două părți.

PSV ar fi acceptat să-l cedeze pe Man după ce acesta a fost mai mult rezervă neutilizată în acest sezon, iar în meciurile în care a bifat minute nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, potrivit soccernews.nl.

Totodată, o plecare a lui Man le-ar fi de folos celor de la PSV, întrucât clubul plănuiește să-l transfere pe Kevin DE Bruyne, motiv pentru care trebuie să renunțe la cel puțin un jucător, din motiv al costurilor financiare.

Formația din Eindhoven ar fi dispusă să accepte și un împrumut al internaționalului român, însă aceasta nu este chiar varianta preferată de oficiali.

Printre cluburile care l-ar dori pe Dennis Man și numără Atalanta și Lazio, liderul din Serie A fiind o varianta vehiculată în ultima vreme, însă ar exista interes și din Spania pentru fotbalistul român.

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Deși a fost decisiv în multe partide din stagiunea anterioară, cu 11 goluri și 7 assist-uri, Man nu a contribuit la nicio reușită în acest sezon, bifând doar 8 apariții, într-un total de doar 163 de minute.

Dennis Man a fost marcatorul golului doi al naționalei României, în meciul cu Polonia, scor 2-1, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.

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