Carlo Ancelotti (67 de ani) a reacționat după criticile primite din partea lui Romario, fostul mare atacant brazilian.

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Selecționerul Brazilei i-a răspuns fostului campion mondial la conferința premergătoare meciului amical cu Singapore, 7-0, după ce acesta i-a cerut inclusiv demisia de la echipa națională, după 2-3 cu Japonia, în amicalul precedent.

Carlo Ancelotti: „Fiecare are dreptul să spună minciuni, adevăruri sau prostii”

Tehnicianul italian nu s-a lăsat afectat de criticile primite, fiind conștient că are mult de lucru pentru a duce naționala Braziliei la nivelul așteptat de întreaga țară.

„Este vorba de libertatea de exprimare, iar într-o țară democratică, oricine poate avea o opinie. Romario și-a exprimat-o, iar fiecare are dreptul să spună minciuni, adevăruri sau prostii. Cert este că Romario vorbește mult, și este dreptul lui.

Este un job nou, îmi place foarte mult ceea ce facem, dar cred că nu este suficient. Trebuie să fac mai mult și o voi face. Îmi place să fiu aici, îmi place să fac parte din echipa națională și trebuie să mă perfecționez.

Trebuie să fac mai mult pentru ca echipa națională să redevină competitivă. De mult timp nu mai suntem competitivi. Îmi place să fiu aici și vreau să fac mai mult pentru ca Brazilia să fie cea mai competitivă din lume”, a declarat Ancelotti, potrivit marca.com.

Carlo Ancelotti: „Este imposibil să testăm și să avem o echipă pregătită în același timp”

Totodată, Ancelotti susține că nu poate verifica și testa toți jucătorii pe care îi are la dispoziție și să obțină și rezultatele dorite de fani.

„Este evident că este momentul testelor. Testăm jucători noi, începând cu Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus… Sunt evaluări foarte pozitive, fără a menționa prea multe nume.

Întotdeauna sperăm să jucăm bine, dar este imposibil să testăm, să reînnoim lotul și să avem o echipă pregătită în același timp. Cu toții credem că echipa este pe drumul cel bun.

Anumite aspecte din meciul cu Japonia au demonstrat că trebuie să evoluăm mai mult în apărare decât în atac. Dar suntem pe drumul cel bun pentru a avea o echipă națională foarte puternică în viitor”, a încheiat Ancelotti.

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