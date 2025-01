Indispensabil pentru FCSB Care este „piesa numărul 1” din echipa campioanei + clauza de reziliere a fotbalistului

Patronul campioanei FCSB l-a lăudat pe Adrian Șut (25 de ani) și l-a numit cel mai important jucător din lotul campioanei.

Totodată, acesta a dezvăluit și clauza de reziliere a mijlocașului.

După accidentarea suferită de Darius Olaru, în primul meci al cantonamentului din Antalya, Adrian Șut a preluat banderola de căpitan a celor de la FCSB.

Mijlocașul a fost decisiv în ultimul duel al campioanei României din Europa League, victoria cu Qarabag , scor 3-2, iar la o zi distanță după succesul cu UTA, din campionat, a fost lăudat de finanțatorul echipei.

Patronul FCSB, despre Adrian Șut: „Are clauză 10 milioane. Credeam că are 5, îmi era frică”

Finanțatorul era convins că Șut are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, însă, în realitate clauza mijlocașului este de 10 milioane de euro.

„Nu e important să vinzi. Iei 5 milioane, 6 milioane, 10 milioane. Calificarea în Europa e importantă. Sunt bani foarte mulți în Europa. Ca să poți să iei banii, trebuie să păstrezi jucătorii. Chiar l-am întrebat pe MM ce clauză are Șut, mă gândeam că are 5 și mi-l ia cineva și îl pierd. Are 10 milioane.

De asemenea, Gigi Becali a dezvăluit că Adrian Șut este un jucător indispensabil pentru primul „11” al celor de la FCSB.

„Piesa numărul 1 la echipă e Șut. Fără Olaru mai putem să jucăm, fără Șut nu putem. E greu de jucat fără Șut.

Nu avem creier acolo, e gaură, îl bagi pe Baba, pe Edjouma, atingeri în plus, se învârt, pierd mingea. Șut dă din prima, pac, pac, pac”, a declarat Gigi Becali.

FCSB, fără Adrian Șut la derby-ul cu CFR Cluj

Adrian Șut (25 de ani) va fi suspendat pentru partida cu CFR Cluj, din etapa #24 din Liga 1.

Căpitanul roș-albaștrilor a încasat cel de-al 4-lea cartonaș galben din acest sezon în partida cu UTA Arad.

La scurt timp după începutul reprizei a doua, un scandal s-a pornit între jucătorii celor două echipe, după o intrare tare a lui Conte asupra lui Băluță.

Adrian Șut a luat partea coechipierului său și i-a cerut socoteală fundașului de la UTA Arad.

În urma meleului creat între jucători, atât Șut, cât și Conte au primit cartonașul galben.

Pentru căpitanul de la FCSB a fost cel de-al 4-lea cartonaș încasat în acest sezon de Liga 1, astfel că mijlocașul va lipsi în următoarea etapă, cu CFR Cluj, meci programat să se dispute pe 2 februarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

Ce soluții are FCSB pentru a îl înlocui pe Adrian Șut:

Baba Alhassan

Malcolm Edjouma

Juri Cisotti

Celălalt închizător de meserie al campioanei, Mihai Lixandru, se recuperează în continuare după ruptura de ligamente ale genunchiului și nu va reveni mai devreme de luna martie.

Chiar dacă va absenta la meciul cu CFR, Adrian Șut va juca în duelul de foc din Europa League, împotriva lui Manchester United.