Atacantul Astrit Selmani, 28 de ani, va evolua diseară pentru ultima dată în fața propriilor fani

Dinamo - U Cluj se joacă pe Arena Națională de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la DigiSport 1 și Prima Sport 1

Vârful kosovar va pleca gratis de la Dinamo, după ce a contribuit cu 14 goluri și 6 pase decisive în acest sezon. El venise la club liber de contract, în ianuarie 2024.

Selmani pleacă de la Dinamo: „Vreau să le mulțumesc suporterilor”

„Ultimul meu meci acasă pentru Dinamo. Hai să ne bucurăm împreună de ultima partidă!

Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor noștri care ne-au susținut tot sezonul și ne-au împins de la spate”, a scris Astrit Selmani azi, pe InstaStory.

Și fundașul central Josue Homawoo e pe lista plecărilor sigure din Ștefan cel Mare, aflat de asemenea la final de contract cu „câinii”

Astrit Selmani: „Am avut oferte de la alte echipe din România, dar le-am refuzat”

„Dinamo nu poate să îmi ofere mai mult şi nu e vorba despre bani.

Le spun tuturor că nu este vorba despre bani. Vreau să revin la un moment dat la Dinamo. Am spus clar pentru toată lumea, ca să ştie acest lucru. Nu ascund nimic.

Am avut oferte de la alte echipe din România, dar le-am refuzat pe toate. Nici măcar nu am ascultat. Aşa că nu e vorba despre bani, ci despre dorinţa mea de a face un alt pas. Nu ştiu dacă o să fie în Europa sau în altă parte, nu am discutat cu agentul meu.

Dar îmi place Dinamo, nu doar clubul, ci şi fanii. Toate acestea îţi oferă mai mult decât o pot face banii. Modul în care oamenii au avut grijă de mine, de familia mea

În România, nimeni în afară de Dinamo nu poate să mă convingă. Îmi doresc să am oportunitatea de a încerca ceva nou, am deja 28 de ani, aşa că este un moment bun pentru o nouă experienţă.

Vreau să joc pe marile stadioane, dar nu ştiu ce oferte vor avea agenţii mei peste o lună, când se încheie sezonul şi voi discuta cu ei”, a afirmat Astrit Selmani, pentru orangesport.ro, pe 1 mai.

VIDEO Selmani a înscris un gol senzațional în U Cluj - Dinamo 2-4

