RAPID - U CLUJ 0-2. Alexandru Chipciu (35 de ani) a afirmat că salariile de la U Cluj nu sunt atât de mari pe cât se scrie în presă.

Chipciu a explicat cum Universitatea Cluj a fost transformată de Ioan Ovidiu Sabău într-o echipă care pune probleme oricărui adversar.

RAPID - U CLUJ. Alexandru Chipciu: „Versatilitatea. De asta le e greu echipelor cu noi”

„E frumos acest succes, e frumos să câștigi, mai ales în Giulești. Este un teren greu, cu presiune mare, am câștigat și anul trecut. Am reușit să trecem peste începuturile de meciuri. Am fost inteligenți și am făcut jocul nostru.

Nu e vorba de ritm, e vorba să jucăm fotbal, să menținem stilul acesta de joc. Dacă ne-am gândi doar la rezultate și nu ne-am menține jocul, ar fi o greșeală.

Construim cu 2, cu 3, cu 5 jucători, domnul Sabău ne-a dat această versatilitate, ne-am adaptat și de asta le e greu echipelor cu noi. Când vedem că nu merge ceva, avem abilitatea să schimbăm, e rezultatul muncii antrenorului.

Ar fi o greșeală foarte mare să facem calcule, dacă luăm campionatul, dacă batem sau nu”, a spus Chipciu la Prima Sport.

VIDEO. Rapid - U Cluj: faza penalty-ului transformat de Dan Nistor

A fost o bucurie când m-am dus la națională cu niște copii care sunt cuminți, joacă fotbal. Acum e un plus la atmosferă, un antrenor fabulos. N-am avut niciun moment în care m-am gândit că nu joc, cum se întâmpla când eram tânăr. Alexandru Chipciu, Universitatea Cluj

Bugetul Universității Cluj „e de o echipă de locul 8-9”

U Cluj s-a desprins în fruntea clasamentului din Liga 1, însă Chipciu spune că echipa are bugetul unei formații care ar trebui să se afle pe locurile 8-9.

„Ce e cert e că am bătut toate echipele. CFR, Dinamo, Rapid, n-am pierdut la FCSB, suntem bine. Experiența te face mai bun. Dacă menții corpul la un nivel bun, vezi toate spațiile. Nu mai faci greșelile din tinerețe. Ajută mixul ăsta, avem și jucători tineri foarte buni.

Am tot auzit că sunt salarii de 10, 14, 15 mii de euro, eu n-am salariul ăsta, îl am mai mic. Nu chiar pe aproape. Nici ceilalți jucători. Bugetul e de o echipă de locul 8-9 ”, a mai afirmat experimentatul jucător.

„Nu mai mănânc cașcaval, ne-a pus tofu pane”

Nistor a afirmat că secretul formei sale de invidiat este cașcavalul Rucăr, însă Chipciu spune că rețeta a fost schimbată la U Cluj.

„Nu mai mănânc cașcaval pane la echipă de mult timp, am mâncat doar la început. Omul care se ocupă de mâncare ne-a zis că ne-a pus tofu pane. Asta am zis și eu ultimele dăți, că s-a schimbat cașcavalul pane, dar văd că la ultimul meci ne-a dat tofu simplu și a fost nasol.

Îmi place când cineva îmi spune că nu sunt bun, orice om vrea să demonstreze că e mai bun decât îl crede lumea”, a afirmat Chipciu.