Presa din Turcia anunță că Universitatea Craiova îl va împrumuta pe Alexandru Cicâldău (27 de ani) de la Galatasaray.

Giovanni Becali (72 de ani), impresarul fotbalistului, spune că nu a vorbit cu Mihai Rotaru, patronul grupării din Bănie, însă consideră că mutarea ar fi benefică pentru ambele părți.

Westerlo și Galata au fost aproape de a ajunge la un acord pentru Cicâldău, însă belgienii s-au răzgândit și transferul a picat.

Universitatea Craiova, o variantă pentru Alexandru Cicâldău

Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, a explicat în ce condiții s-ar putea realiza transferul lui Cicâldău la echipa lui Mihai Rotaru.

„Sunt șanse ca Cicâldău să se întoarcă la Craiova, dacă mai pune și Rotaru ceva, dacă mai lasă și Cicâldău din pretenții ”, a declarat Becali pentru Fanatik.

Agentul fotbalistului a revenit asupra declarației și a oferit clarificări.

„Nu am zis că oamenii au discutat de așa ceva. Am spus că ar fi o situație bună pentru cele două părți. Craiova este un club cu un proprietar serios.

Clubul se ridică la nivelul salariului, mai lasă și jucătorul de la el, mai dă și Galatasaray, dar nu am zis că îl vrea Craiova pe Cicâldău . De un an de zile nu am mai vorbit cu domnul Rotaru despre situația lui Cicâldău.

Cicâldău, deocamdată, așteaptă la Galata, se antrenează, are contract foarte mare pentru Galata. Probabil până pe 14 septembrie, până când sunt deschise transferurile în Turcia, în ultimele zile vor veni echipe din prima ligă turcă, care n-ar putea să ofere foarte mult, dar cu ajutorul lor, Cicâldău ar avea șanse să joace în continuare fotbal, are 27 de ani.

Dacă ar rămâne la Galatasaray, clubul trebuie să plătească integral salariul și e foarte mare. Să plătești un jucător, să se antreneze cu antrenor, secund, preparator, e costisitor. E mai ușor să îl împrumuți la o echipă care plătește și ea puțin ”, a explicat Becali la Digi Sport.

6.500.000 € este suma pe care Galatasaray a plătit-o în 2021 pentru a-l transfera pe Alexandru Cicâldău de la Universitatea Craiova.

Turcii anunță că Cicâldău va reveni la Universitatea Craiova

Jurnaliștii turci au anunțat că fotbalistul va fi împrumutat în Bănie până la finalul sezonului.

„S-a ajuns la o înţelegere. Alexandru Cicâldău a decis să se întoarcă în ţara sa natală şi a ajuns la o înţelegere cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova. Cluburile au convenit asupra unui împrumut”, au scris jurnaliștii de la Sabah.

Cicâldău a înscris 5 goluri și a oferit 4 pase decisive în primul sezon petrecut la echipa din Istanbul, însă apoi a fost împrumutat la Ittihad Kalba (Emiratele Arabe Unite) și la Konyaspor (Turcia).

Mijlocașul mai are contract cu Galatasaray până la finalul lunii iunie 2026.