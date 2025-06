„Doamne, ce am făcut?!” Cum a pierdut Chipciu salariul la ruletă + „Am avut colegi căzuți în viciul jocurilor de noroc”

Invitat la podcastul TOP LEVEL, Alex Chipciu (36 de ani) a vorbit și despre efectul jocurilor de noroc printre fotbaliștii români.

MIjlocașul lui U Cluj a recunoscut că și el a mers la cazinou, dar și-a învățat lecția după ce a pierdut un salariu întreg.

Cum a pierdut Chipciu salariul la ruletă

Ai avut vicii în perioada cât timp ai fost la FCSB? Vicii din cauza cărora ai simțît că…

Nu. Nu fumez, n-am fumat niciodată. Băutură… Îmi plăcea distracția, mai ales la început, când aveam 21-22 de ani. Mai pierdeam nopți. Eram tineri. Chiar și într-o perioadă când eram cu domnul Reghecampf, eram cu soția, cu prietenii, făceam mese în continuu, grătare. Ne pierdeam în toată nebunia asta. Asta era gândirea de atunci. Nu știu dacă aș fi fost profesionist 5.000% și aș fi realizat mai multe lucruri. Dar aveam dorința și răutatea de a face ceva chiar dacă pierdeam o noapte, la antrenament eram primul care voia să arate ceva.

În cazinouri mergeai?

Nu, deloc, deloc. A, am mers o dată, eram la Under 17 sau Under 16 și eram la Piatra Neamț. Aveam și jucători bucureșteni în lot, eu jucam la Pitești atunci. eram în deplasare, la Pitești sau Brașov, nu mai știu exact. Într-o seară, unii au zis: „Hai, bă, să mergem și noi la cazino”. Era un cazino în cartierul ăla.

În Piatra Neamț?

A, nu, în Târgu Neamț!

Îți dai seama ce cazino era acolo … Probabil o cameră cu păcănele.

M-am dus. Aveam salariu de 500 de euro. Și am intrat acolo, m-au învățat ăștia cum să pun, ce jucau ei, serie mică, serie mare … Le-am zis „băi, eu nu știu din astea, vreau să pun pe roșu sau pe negru”. Și pe roșu sau negru puteai să pariezi doar 3,5 milioane sau 6 milioane, câte numere sunt pe ruletă, în fine, o nebunie din asta. În fine, am băgat și am pierdut 20 de milioane! Pfaaa, mi-a venit să plâng: „Doamne, ce-am făcut?”. Am mai cerut bani și am câștigat 20 de milioane, i-am scos, deci am fost pe zero și din momentul ăla nu am mai jucat niciodată! Am mai jucat pe la Las Vegas, când am fost cu soția, dar la mișto, așa, am câștigat 50 de euro… Dar jocuri de noroc, poker, nimic! Nu-mi plac, nu mă pasionează. Mi se pare horror să știi că pierzi și să-ți bagi banii acolo … Dar e un viciu și nu-l poți controla.

Dar ai avut colegi, fără să dai nume, pe care i-ai simțit prinși în ghearele viciilor de genul ăsta?

Da, am avut colegi acum, în ultima perioadă. Erau jucători la Universitatea Cluj care aveau probleme cu păcănelele. Simțeam că au așa, o agitație. Mai auzeam „ăla joacă, ăla …”. Mi se părea incredibil! Dar în momentul ăsta, anul ăsta sau anul trecut, n-am mai avut colegi din ăștia. Dar la momentul venirii mele la U Cluj au fost ceva probleme.

Îi simțeai tensionați, neconcentrați la fotbal?

Da, agitați, tensionați … Te împrumuți de la unul la altul, „mai dă-mi o mie, mai dă-mi 500 de euro…”. Intri într-un cerc vicios. Aș vrea să ajut astfel de oameni, dar nu știu cum. Pentru mine e foarte ușor să zic: „Cum să joci? Cum să vrei să pierzi bani? Ești nebun?”. Dar pentru ei, prinși în morișca asta, e greu să se salveze. Și asta vine tot pe fond de educație, clar.

VIDEO. Alex Chipciu, invitatul episodului 3 al podcastului TOP LEVEL

