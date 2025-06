Invitat la podcastul TOP LEVEL, Alex Chipciu (36 de ani) a mărturisit de ce a ales să tragă un semnal de alarmă după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, când Călin Georgescu adunase cele mai multe voturi.

Mijlocașul lui U Cluj a fost primul nume important din fotbalul românesc care în decembrie 2024 și-a asumat să vorbească despre ce ar însemna România cu Călin Georgescu președinte.

Alex Chipciu despre alegeri, lașitate și Georgescu: „România a fost ruptă în două! Era gata să păcălească oamenii”

Spune-mi, la nivel de percepție, ce simți tu: imaginea ta publică e mai bună sau mai rea după ce te-ai implicat și ai fost foarte activ în cele două rânduri de alegeri? Mai ales că societatea era împărțită în două. În finalul anului trecut și acum, în 2025.

Nu m-am gândit la treaba asta așa cum ai spus-o tu acum. Cu siguranță, dacă România a fost ruptă în două la alegerile astea, partea cealaltă, care n-a fost de acord cu mine, probabil m-a criticat și mă critică în continuare. Mai văd comentarii când postez pe Instagram ceva legat de fotbal: „Lasă-ne, bă!”. Și cu siguranță sunt oameni din zona aceea. Dar nu m-am gândit și nu … eu nu prea mă gândesc înainte ce consecințe o să aibă ce spun, și nici după ce le-am spus nu stau să mă gândesc: „A fost bine? N-a fost bine?”. Cred că citisem undeva, nu știu dacă Churchill sau un filozof, dar oricum cineva mare… și a spus că „lumea a ajuns într-un punct rău pentru că prea mulți oameni buni tac”. Strict pe chestia asta și pe ce s-a întâmplat la alegeri mi s-a părut că se putea profita de oameni prin tot felul de populisme. Și mi se părea că, dacă spun ceva, aș putea ajuta. A fost strict părerea mea. Dar interpretarea care mi s-a părut greșită a fost după meciul de la Craiova, când am vorbit despre România și despre ce s-a întâmplat, despre clasa politică, și la un moment dat am spus că „am ajuns două milioane de oameni să votăm un debil mintal”. Și mi s-a părut incredibil că oamenii care au votat în acea direcție au crezut că i-am făcut pe ei „debili mintal”. Mi se pare ireală treaba asta! Nu, eu am zis că societatea a ajuns să nu mai aibă ce să…

Dar a fost o exprimare agresivă.

Probabil a fost agresivă pentru că era și frustrarea mea … Nu putea să cred că un om care spune că apa e nu știu cum și că avem nanocipuri în băuturi poate să păcălească oamenii! Nu puteam să cred la momentul ăla, era peste puterea mea de înțelegere. Acum, după ce a trecut treaba asta, am mai și citit mult din zona de politologi, ca să am o perspectivă puțin mai bună asupra a ce s-a întâmplat, acum e clar că acei oameni care au votat în cealaltă direcție au niște frustrări, niște supărări. Și oamenii ăia cred că trebuie înțeleși și ajutați să vadă ce vedem noi. Am văzut la voi în podcast (n.r. episodul cu Răzvan Burleanu), vorbind despre PIB și așa mai departe, că trăim mult mai bine și totul e mult mai bine… Da, noi trăim mult mai bine, dar oamenii ăia nu văd lucrurile astea. Oamenii din rural nu văd creșterea PIB-ului, nu văd investițiile.

Nu toți oamenii trăiesc mai bine.

E clar. Și acum pot să înțeleg de unde vine frustrarea și toată lupta asta antisistem. Pot să înțeleg supărarea. Eu pot să vorbesc cu oricine, și dacă ne certăm, nu rămân supărat pe nimeni. Și pot să înțeleg orice perspectivă, chiar și a cuiva care a votat George Simion acum. Pot să vorbesc civilizat despre ce a fost și ce n-a fost, de ce a votat așa, fără să-l atac.

Dar ceea ce ai spus atunci – că, dacă va câștiga Călin Georgescu, te gândești să pleci din România – chiar avea acoperire în realitate sau a fost doar o formă de a arăta că situația e gravă?

La momentul ăla chiar așa mă gândeam. Așa vedeam eu perspectiva, asocierea cu Rusia și așa mai departe. Oamenii spuneau: „Nu e chiar așa, sunt doar povești”. Dar nu erau povești! Nu cred că erau povești la el toate declarațiile alea pro-Rusia. Acum, la celelalte alegeri (n.r. cele din primăvara lui 2025), că și vorbeam cu tine despre ce se va întâmpla cu presa, dacă va mai fi liberă... Mi-am zis că, dacă am niște opinii, trebuie să mi le exprim în continuare. Mi se părea o lașitate să zic „Băi, eu am plecat, mi-am luat bagajele și am plecat”. Dacă ai niște opinii, în orice direcție, nu contează, exprimă-le! Și spune înainte ceea ce crezi, nu aștepta… Mi se pare că noi, ca popor, așteptăm să vedem cam cum e și abia apoi. Eu m-am exprimat înainte. Și da, era și posibilitatea să iasă rău. Nu știu ce însemna răul ăsta, dar mi-am asumat reacțiile, nu mi-a fost frică.

VIDEO. Alex Chipciu, invitatul episodului 3 al podcastului TOP LEVEL

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport