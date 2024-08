Mihai Rotaru confirmă că Alexandru Mitriță (29 de ani) poate pleca oricând de la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, spune că Alexandru Mitriță are pe masă două oferte atractive din străinătate.

„Mitriță trebuie felicitat pentru că a jucat în seara asta, pentru că el are propunere de contract din afară .

Are un contract bun, pe trei ani, din zona Golfului. A jucat cu riscul de a se accidenta .

Nu e ușor să lași câteva milioane de euro”, a declarat Mihai Rotaru la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Universitatea Craiova supraviețuiește. Nu s-a pus problema așa (n.r.- să plece gratis. Avem două oferte din afară, una e și cu salariul pe masă, venită de câteva zile. Alex nu mai are 20 de ani, face 30 Mihai Rotaru, conform sursei citate

Mitriță, om de bază la Universitatea Craiova

Pe parcursul carierei sale, Alexandru Mitriță a mai evoluat în zona Golfului pentru echipele Al-Ahli și Al-Raed din Arabia Saudită.

De la revenirea în România, Alexandru Mitriță a evoluat în 46 de meciuri pentru Universitatea Craiova.

5 goluri a marcat Mitriță în sezonul 2024-2025 în toate competițiile, potrivit transfermarkt.com

Alexandru Mitriță, replică pentru contestatari după Sepsi - Craiova

După 0-0 cu Petrolul, Alexandru Mitriță a cerut public câteva zile libere, iar mai mulți oameni din lumea fotbalului l-au luat la rost. Acum, jucătorul Universității Craiova le-a răspuns contestatarilor.

„S-a spus că Mitriță a zis că după 3 meciuri sunt obosiți jucătorii Craiovei. Nu, nu am spus asta!

Am spus că suntem obosiți mental. Am pierdut în Conference League și a venit această nenorocire (n.r. - decesul tatălui lui Nicușor Bancu) și de aceea am spus că avem nevoie de două zile libere”, a spus Mitriță la Prima Sport.

Mitriță avertiza că nu este ultimul meci al său la Craiova

Tot după meciul cu Petrolul, fotbalistul a abordat și subiectul ofertei de transfer despre care se specula intens în acea perioadă, de la Gaziantep.