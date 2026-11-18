Bosnia - România 2-1. Andrei Rațiu (28 de ani) a reacționat după înfrângerea suferită de „tricolori” în ultimul meci din Liga Națiunilor.

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Fundașul lui Rayo Vallecano a comis o eroare imensă la primul gol al Bosniei, care a fost marcat de Benjamin Tahirovic.

Bosnia - România 2-1 . Andrei Rațiu: „Nu am putut să dau în minge cum am vrut”

Andrei Rațiu a vorbit despre eșecul de la Zenica și a explicat cum s-a produs faza din minutul 44, atunci când a greșit decisiv în careu.

„O primă repriză bună, păcat că am luat golul ăla. S-au văzut mai multe lucruri bune în prima repriză, iar în a doua poate au fost mai buni, am picat şi noi puţin fizic şi ne-au întors.

Am ajuns forțat, nu am putut să dau în minge cum am vrut și, din păcate, au marcat şi ăsta a fost ghinionul”, a declarat Rațiu, conform as.ro.

Fundașul României a explicat ulterior că „tricolorii” trebuie să se obișnuiască în continuare cu tactica implementată de Gică Hagi.

„Putem schimba ceva lucruri, cu noul selecţioner necesită un timp ca să prindem ideea. Cred că cu timpul o să fie bine şi o să se vadă mai bine ideea lui.

De exemplu, eu am venit două selecţii cu el, alţii una. Avem timp de mai multe antrenamente, de mai multe meciuri, dar cred că suntem pe drumul cel bun.

Chiar dacă nu am avut rezultate, cu Suedia cred că am jucat bine, la fel si cu Polonia, cred că suntem pe drum bun. Trebuie să schimbăm multe lucruri în defensivă, dar cred că mergem pe drumul cel bun”, a mai spus Rațiu.

„Tricolorii” vor juca la baraj, acolo unde vor putea da peste una dintre naționalele care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de baraj va avea loc vineri, la Nyon, de la 13:00, ora României.

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