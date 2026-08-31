„Rațiu, dezamăgit și rănit!” Fabrizio Romano, ultimele informații despre transferul la Fulham » E rezervă cu Barcelona!
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„Rațiu, dezamăgit și rănit!” Fabrizio Romano, ultimele informații despre transferul la Fulham » E rezervă cu Barcelona!

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 22:24
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 22:24
  • Transferul lui Andrei Rațiu (28 de ani) la Fulham ar întâmpina dificultăți din cauza lui Rayo Vallecano.
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Mai sunt două zile până când transferul lui Andrei Rațiu la Fulham ar trebui să se parafeze, însă situația s-a complicat în ultimele ore.

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Fabrizio Romano, ultimele informații despre transferul lui Rațiu la Fulham

Internaționalul român își dorește mutarea în Premier League, însă clubul nu ar răspunde ofertei trimise de englezi!

Jurnalistul Fabrizio Romano a postat luni seară ultimele informații despre mutare pe contul său de Twitter:

„Andrei Rațiu este foarte dezamăgit și rănit de poziția clubului său, pentru că el își dorește să plece la Fulham.

Rațiu nu va fi titular azi cu Barcelona, fiind concentrat pe transferul la Fulham.

Oferta de 25 de milioane de euro, clauza de reziliere, a fost înaintată către Rayo, dar președintele nu răspunde”.

Rațiu, rezervă cu Barcelona

Așa cum a anunțat și jurnalistul italian, Rațiu a început partida cu Barcelona de pe Camp Nou pe bancă. A fost preferat în locul său albanezul Balliu.

Românul este deja înțeles cu Fulham în privința contractului, iar mutarea depinde acum de rezolvarea situației dintre clubul londonez și Rayo. Fulham îl vede pe Rațiu drept înlocuitor pentru Kenny Tete, care este aproape de plecarea la Everton.

Timpul este extrem de scurt. Fereastra de transferuri din Premier League se închide marți, 1 septembrie, astfel că toate părțile trebuie să ajungă rapid la un acord.

În sezonul trecut, Fulham s-a clasat pe locul 11 în Premier League. Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa, fostul tehnician de la Real Madrid, l-a transferat vara aceasta pe fostul „galactic” Gonzalo Garcia, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

Englezii au început cu stângul noul sezon, după ce au fost învinși de Chelsea (2-3) și Sunderland (0-1) în primele două runde.

În sezonul trecut, Andrei Rațiu a jucat 50 de meciuri pentru Rayo Vallecano în toate competițiile, fiind un jucător de bază al echipei. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive.

A ajuns cu echipa până în finala Conference League, pe care Rayo a pierdut-o cu 0-1 în fața celor de la Crystal Palace.

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