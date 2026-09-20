Reghecampf, ajutat de Becali Cât trebuie să le plătească celor de la  U Craiova pentru a antrena FCSB
Mihai Rotaru și Laurențiu Reghecampf/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Reghecampf, ajutat de Becali Cât trebuie să le plătească celor de la U Craiova pentru a antrena FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 21:21
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 21:57
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că a ajuns la un acord cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pentru a deveni antrenorul roș-albaștrilor.
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Laurențiu Reghecampf a rupt unilateral contractul cu U Craiova în septembrie 2023 pentru a o prelua pe Al Tai, formație din Arabia Saudită.

Contractul prevedea o clauză de reziliere de 300.000 de euro: 200.000 de euro pentru club și 100.000 de euro pentru preparatorul fizic Bogdan Merișanu.

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Laurențiu Reghecampf, datorie către U Craiova

Cum actualul antrenor al lui Esperance Tunis nu a achitat suma de 200.000 de euro, Mihai Rotaru a decis să apeleze la comisiile FRF pentru recuperarea banilor.

În urma litigiului, Reghecampf a primit interdicția de a desfășura activități legate de fotbal în România până la achitarea datoriei, însă sancțiunea nu l-a împiedicat să-și continue activitatea în străinătate.

Interdicția a expirat în februarie 2026, dar litigiul e în continuare în instanță.

În luna februarie, actualul antrenor de la Esperance Tunis declara că a plătit o sumă din bani:

„Ştiţi cum este la fotbal? Te mai cerți, te mai împaci, aşa e la fotbal. Nu suntem nici certaţi, nici împăcaţi. Ţinem distanţa deocamdată. O să se rezolve şi cu banii, nu e problemă. Am dat o parte din bani, da.

Era vorba de 200.000 de euro. 100.000 de euro erau pentru antrenorul de fitness. Pe ăia i-am plătit înainte. Şi am mai plătit şi din cei 200.000 de euro.

Se poate schimba oricând (n.r. relația dintre ei), aşa e la fotbal. Cu domnul Rotaru, suntem pe modul distanţă deocamdată”, declara tehnicianul, citat de fanatik.ro.

  • Al-Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis sunt echipele antrenate de Reghecampf, după ce a plecat de la Craiova

Gigi Becali: „Trebuie să rezolv cu Rotaru”

După ce a dezvăluit că a ajuns la un acord cu tehnicianul, Becali a anunțat că se va ocupa personal și de restul sumei pe care Reghecampf o mai are de achitat către Universitatea Craiova.

„Și atunci trebuie să rezolv cu Rotaru (n.r. - patronul Universității Craiova). Am zis: «Eu rezolv. Dacă e îl sun pe Rotaru și vorbesc. Și îi dau banii». E vorba de 150.000 de euro.

La echipa la care e Reghecampf (n.r. - Esperance Tunis), trebuie să plătească 3 salarii, adică 150.000. Are de luat el 100.000, plus 50.000 pe care trebuie să-i mai dea. El a zis că se rezolvă.

Nu contează cât costă (n.r. - venirea lui Reghecampf la FCSB). Că eu îi scad lui. Eu am zis: «Ți-i plătesc, dar după aia ți-i scad din prime». Tu dacă iei un milion, pot să-ți scad 150.000. Și a fost de acord”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

În perioada petrecută la FCSB, Reghecampf a cucerit patru trofee: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).

176 de meciuri
a pregătit-o Laurențiu Reghecampf pe FCSB, în total

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