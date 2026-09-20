„A fost puțin nedrept” Nuno Campos a surprins după victoria clară obținută de Dinamo: „Uneori, oamenii nu înțeleg un lucru”  +30 foto
Nuno Campos. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„A fost puțin nedrept” Nuno Campos a surprins după victoria clară obținută de Dinamo: „Uneori, oamenii nu înțeleg un lucru”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 23:40
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 23:40
  • Dinamo - Farul 4-0Nuno Campos a oferit o reacție surprinzătoare după succesul categoric obținut în fața constănțenilor.
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Echipa pregătită de tehnicianul portughez traversează o formă foarte bună și este lider în Superliga după primele 10 etape ale sezonului regulat.

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Nuno Campos: „Farul ne-ar fi putut pune în dificultate”

Campos e de părere că Dinamo mai are multe lucruri de îmbunătățit și a ținut să sublinieze că Farul a fost periculoasă în mai multe momente ale jocului.

„Energia pe care fanii o transmit echipei este cel mai important lucru. Ei fac parte din familie. A fost primul nostru meci pe Arena Națională. Este foarte important pentru noi să creăm această atmosferă la fiecare meci.

Suntem departe de cea mai bună formă a noastră. Avem multe lucruri de îmbunătățit.

În prima repriză, Farul ne-ar fi putut pune în dificultate. A fost puțin nedrept pentru Farul, pentru că ne-a creat probleme în prima parte.

Creăm o energie foarte bună. Este un lucru foarte important pentru o echipă, chiar și în momentele dificile, suntem împreună. Nu vorbesc despre arbitraj. Cel mai important este că simțim că echipa noastră este unită.

Este foarte important să construim această mentalitate. E important că noi creăm șanse și controlăm jocul”, a declarat Nuno Campos, potrivit digisport.ro.

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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În plus, tehnicianul a vorbit și despre evoluția căpitanului Cătălin Cîrjan:

„În acest moment, pentru Cîrjan, orice cifră este mai bună decât cea din sezonul trecut. El crește odată cu echipa. Uneori, oamenii nu înțeleg un lucru.

Suntem departe de ceea ce putem deveni. Vreau ca ei să fie mai buni”.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - Farul 4-0

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