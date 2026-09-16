- Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente ale carierei sale și despre ceea ce a urmat după „Scandalul Cocaina” care i-a schimbat imaginea publică.
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”
Știri ultima oră„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?” Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations LeagueMai multe știri de ultimă oră
09:02
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?” Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
23:21
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
00:35
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
07:00
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
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