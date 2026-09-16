Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”
Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Special

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 15:32
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 16:00
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente ale carierei sale și despre ceea ce a urmat după „Scandalul Cocaina” care i-a schimbat imaginea publică.
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