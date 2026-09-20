FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că a ajuns la un acord cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pentru a deveni antrenorul roș-albaștrilor.

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La finalul meciului cu U Craiova, scor 0-5, Marius Baciu a anunțat că va demisiona de pe banca celor de la FCSB, iar acum Gigi Becali a anunțat numirea unui nou antrenor.

Gigi Becali a ajuns la un acord cu Laurențiu Reghecampf: „Am negociat pe loc”

Reghecampf, actualul antrenor al echipei Esperance Tunis, a pregătit FCSB în două mandate, mai 2012 - mai 2014, respectiv decembrie 2015 - mai 2017.

„Am vorbit cu MM, ne-am consultat. La un moment dat, mi-a spus cineva: «Bă, Gigi, tu ai văzut galeria?». Am zis că nu vreau să fac împotriva lor. Și el îmi spune mie: «Gigi, cum să facem împotriva lor? Tu ai văzut că la 5-0 ei cântau?».

Când am auzit asta, l-am sunat pe Mustață (n.r. - liderul galeriei) și am zis: «Voi pe cine vreți?». Pentru că ce-ați făcut voi, m-a impulsionat așa de tare și meritați. Ce vreți voi, aia fac. Mustață a zis: «Reghecampf sau Mirel Rădoi».

Pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna primul. Dacă el va răspunde, va fi el antrenor. Dacă el nu va răspunde, va fi Reghecampf. Am sunat la Mirel de trei ori, n-a răspuns. L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am negociat pe loc.

El a spus: «Nu mă interesează prea mult salariul, mă interesează prime de calificări». I-am zis că îi dau pe loc o primă de un milion de euro pentru Liga Campionilor”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

În perioada petrecută la FCSB, Reghecampf a cucerit patru trofee: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).

176 de meciuri a pregătit-o Laurențiu Reghecampf pe FCSB, în total

Singura echipă pe care a mai antrenat-o Reghecampf în România după experiențele de la FCSB a fost Universitatea Craiova, tot în două mandate, iulie 2021 - iulie 2022 și iulie 2023 - septembrie 2023.

Gigi Becali: „Trebuie să rezolv cu Rotaru”

Laurențiu Reghecampf a rupt unilateral contractul cu U Craiova în septembrie 2023 și trebuie să plătească o clauză de 150.000 de euro. Becali a anunțat că se va ocupa personal de această problemă.

„Și atunci trebuie să rezolv cu Rotaru (n.r. - patronul Universității Craiova). Am zis: «Eu rezolv. Dacă e îl sun pe Rotaru și vorbesc. Și îi dau banii». E vorba de 150.000 de euro.

La echipa la care e Reghecampf (n.r. - Esperance Tunis), trebuie să plătească 3 salarii, adică 150.000. Are de luat el 100.000, plus 50.000 pe care trebuie să-i mai dea. El a zis că se rezolvă.

Nu contează cât costă (n.r. - venirea lui Reghecampf la FCSB). Că eu îi scad lui. Eu am zis: «Ți-i plătesc, dar după aia ți-i scad din prime». Tu dacă iei un milion, pot să-ți scad 150.000. Și a fost de acord”, a mai declarat Becali.

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