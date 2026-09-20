Ce pregătește Barcelona pentru Messi Planul lui Joan Laporta: „I-am spus deja lui Leo”

- Joan Laporta (64 de ani), președintele de la FC Barcelona, a anunțat că vrea să organizeze un eveniment omagial în cinstea lui Lionel Messi (39 de ani), când Camp Nou va fi finalizat.
Starul argentinian a fost forțat să plece de la FC Barcelona în 2021, din cauza problemelor financiare ale clubului.
A ajuns gratis la PSG, iar din 2023 evoluează pentru Inter Miami, unde a mers tot din postura de jucător liber.
Barcelona vrea să organizeze un eveniment omagial pentru Lionel Messi
Președintele catalanilor a făcut anunțul în cadrul adunării generale a delegaților Barcelonei și a dezvăluit că i-a comunicat decizia și lui Lionel Messi.
„I-am spus lui Messi că ne-ar plăcea să-i organizăm un omagiu odată ce stadionul va fi finalizat”, a declarat Laporta, citat de sport.es.
Laporta a insistat că argentinianul va decide dacă evenimentul va avea loc sau nu: „Îi vom organiza omagiul când stadionul va fi gata, atâta timp cât el își dorește acest lucru”
Oficialul campioanei Spaniei a fost întrebat dacă mai există vreo șansă ca Messi să îmbrace tricoul Barcelonei:
„A existat posibilitatea de a mai juca un sezon alături de noi. Nu a fost posibil, pentru că a luat o altă decizie”, a mai spus Laporta.
Deși Barcelona a revenit pe Camp Nou, arena ar urma să fie complet finalizată înainte de startul sezonului 2027/2028.
FOTO. Lionel Messi, în vizită la Camp Nou, în noiembrie 2025
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Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria lui FC Barcelona
Lionel Messi a parcurs cea mai bună și cea mai lungă perioadă din cariera sa pe Camp Nou. Fotbalistul argentinian a devenit golgheterul all-time al clubului, cu 672 de reușite.
Fostul „decar” al catalanilor este jucătorul care a câștigat cele mai multe trofee cu Barcelona, 35 în total, inclusiv patru Ligi ale Campionilor (2006, 2009, 2011, 2015).
Pe plan individual, Messi a câștigat 8 Baloane de Aur, fiind singurul fotbalist din istorie care a ajuns la această cifră.
De asemenea, sud-americanul și-a completat vitrina de trofee, după ce a cucerit Cupa Mondială, în 2022.