Ce pregătește Barcelona pentru Messi  Planul lui Joan Laporta : „I-am spus deja lui Leo” +5 foto
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Ce pregătește Barcelona pentru Messi Planul lui Joan Laporta: „I-am spus deja lui Leo”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 17:51
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 17:51
  • Joan Laporta (64 de ani), președintele de la FC Barcelona, a anunțat că vrea să organizeze un eveniment omagial în cinstea lui Lionel Messi (39 de ani), când Camp Nou va fi finalizat.
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Starul argentinian a fost forțat să plece de la FC Barcelona în 2021, din cauza problemelor financiare ale clubului.

A ajuns gratis la PSG, iar din 2023 evoluează pentru Inter Miami, unde a mers tot din postura de jucător liber.

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Barcelona vrea să organizeze un eveniment omagial pentru Lionel Messi

Președintele catalanilor a făcut anunțul în cadrul adunării generale a delegaților Barcelonei și a dezvăluit că i-a comunicat decizia și lui Lionel Messi.

„I-am spus lui Messi că ne-ar plăcea să-i organizăm un omagiu odată ce stadionul va fi finalizat”, a declarat Laporta, citat de sport.es.

Laporta a insistat că argentinianul va decide dacă evenimentul va avea loc sau nu: „Îi vom organiza omagiul când stadionul va fi gata, atâta timp cât el își dorește acest lucru”

Oficialul campioanei Spaniei a fost întrebat dacă mai există vreo șansă ca Messi să îmbrace tricoul Barcelonei:

„A existat posibilitatea de a mai juca un sezon alături de noi. Nu a fost posibil, pentru că a luat o altă decizie”, a mai spus Laporta.

Lionel Messi, în lacrimi când și-a anunțat plecarea de la Barcelona în 2021/ Foto: IMAGO Lionel Messi, în lacrimi când și-a anunțat plecarea de la Barcelona în 2021/ Foto: IMAGO
Lionel Messi, în lacrimi când și-a anunțat plecarea de la Barcelona în 2021/ Foto: IMAGO

Deși Barcelona a revenit pe Camp Nou, arena ar urma să fie complet finalizată înainte de startul sezonului 2027/2028.

105.000 de locuri
urmează să aibă Camp Nou, cel mai mare stadion de fotbal din Europa

FOTO. Lionel Messi, în vizită la Camp Nou, în noiembrie 2025

Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou
Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou

Galerie foto (5 imagini)

Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou
+5 Foto
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Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria lui FC Barcelona

Lionel Messi a parcurs cea mai bună și cea mai lungă perioadă din cariera sa pe Camp Nou. Fotbalistul argentinian a devenit golgheterul all-time al clubului, cu 672 de reușite.

Fostul „decar” al catalanilor este jucătorul care a câștigat cele mai multe trofee cu Barcelona, ​​35 în total, inclusiv patru Ligi ale Campionilor (2006, 2009, 2011, 2015).

Pe plan individual, Messi a câștigat 8 Baloane de Aur, fiind singurul fotbalist din istorie care a ajuns la această cifră.

De asemenea, sud-americanul și-a completat vitrina de trofee, după ce a cucerit Cupa Mondială, în 2022.

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