RAPID - U CRAIOVA. Oltenii au avut parte de o primire ostilă la sosirea în Giulești.

Rapid - U Craiova se joacă de la 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru campioana României, partida din Giulești reprezintă primul meci după înfrângerea din returul cu Ararat-Armenia, scor 0-1, și eliminarea din Europa League.

RAPID - U CRAIOVA. Primire ostilă pentru olteni la sosirea în Giulești

Ajunși la stadion cu o oră și jumătate înainte de meci, oltenii au fost apostrofați la coborârea din autocar:

„Vă vrem ca în Armenia!”

„Nesimțiților, ați făcut țara de râs!”

„Cum să vă bată armenii ăia, bă? Sau bulgarii ăia să vă scoată, vai de capul vostru”

„Sunteți o rușine!”

După eliminarea din Europa League, Craiova va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală din Conference League.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF

U Craiova - Getafe CF 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Rapid - U Craiova, echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Doumbia - Moruțan, Stojilkovic, Al. Dobre

Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Doumbia - Moruțan, Stojilkovic, Al. Dobre Rezerve: Ungureanu, Cr. Manea, Kodor, D. Ciobotaru, R. Pop, Bubanja, Ouedraogo, Kamara, Celik, El Sawy, Jambor, Tape

Ungureanu, Cr. Manea, Kodor, D. Ciobotaru, R. Pop, Bubanja, Ouedraogo, Kamara, Celik, El Sawy, Jambor, Tape Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu U Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Webster, Teles, Al. Crețu, M. Rădulescu, Tavares, Băsceanu, Elisor, Etim, Nsimba

R. Sava, Al. Maxim, Webster, Teles, Al. Crețu, M. Rădulescu, Tavares, Băsceanu, Elisor, Etim, Nsimba Antrenor: Filipe Coelho

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport