DINAMO - FARUL 4-0. Zoltan Iasko (62 de ani), directorul sportiv al constănțenilor, l-a așteptat și l-a amenințat pe Danny Armstrong (28 de ani) la finalul partidei.

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Scoțianul din tabăra „câinilor” a fost implicat într-un conflict cu Denis Alibec la pauza meciului de pe Arena Națională, care s-a soldat cu eliminarea atacantului de la Farul.

Alt conflict după Dinamo - Farul! Zoltan Iasko l-a amenințat pe Danny Armstrong : „Vii tu la Constanța”

Spiritele nu s-au calmat nici după fluierul final. Dan Udrea, redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro și moderatorul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, a primit informații de la fața locului, conform cărora a doua tentativă de conflict între Alibec și Armstrong a avut loc la finalul meciului.

Cei doi s-ar fi înjurat, iar veteranul „marinarilor” l-a luat de tricou pe jucătorul lui Dinamo, moment în care acesta a ripostat.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Zoltan Iasko, directorul sportiv al constănțenilor l-a așteptat pe Armstrong după meci și i-a transmis un mesaj amenințător: „Vii tu la Constanța în retur”

FOTO. Dinamo - Farul 4-0

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - Farul 4-0

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