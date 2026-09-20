Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului  Dinamo - Farul +30 foto
Denis Alibec/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului Dinamo - Farul

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 21:34
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 21:59
  • DINAMO - FARUL. Denis Alibec (35 de ani), atacantul „marinarilor”, a fost eliminat la pauza meciului de pe Arena Națională.
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Căpitanul echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău a avut un conflict aprins cu Dani Armstrong, de la Dinamo, pe culoarul care duce la vestiare.

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Denis Alibec, eliminat la pauza meciului Dinamo - Farul!

Din informațiile GOLAZO.ro, cei doi protagoniști s-au pus cap în cap, iar, la un moment dat, Alibec l-a împins pe scoțian, care a căzut.

Aflat în apropiere, Raul Opruț, fundașul stânga al „câinilor”, a încercat să-i despartă.

Marian Barbu a văzut și el ce s-a întâmplat și a decis să-l elimine pe Alibec și să-i arate cartonașul galben lui Armstrong.

Atacantul nu s-a mai întors pe gazon, iar Farul a fost nevoită să joace în inferioritate numerică în repriza secundă.

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Pentru cartonașul roșu primit, veteranul „marinarilor” se va alege cu minimum două etape de suspendare. Astfel, Alibec va rata meciurile cu Petrolul, programat pe 11 octombrie, dar și cu U Craiova.

La pauză, Dinamo o conducea pe Farul, 2-0, după reușitele lui Pascual ('12) și Mărginean ('43). Cătălin Cîrjan a dus scorul la 3-0 în minutul 54.

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