Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului  Dinamo - Farul

DINAMO - FARUL. Denis Alibec (35 de ani), atacantul „marinarilor”, a fost eliminat la pauza meciului de pe Arena Națională.

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Căpitanul echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău a avut un conflict aprins cu Dani Armstrong, de la Dinamo, pe culoarul care duce la vestiare.

Denis Alibec, eliminat la pauza meciului Dinamo - Farul!

Din informațiile GOLAZO.ro, cei doi protagoniști s-au pus cap în cap, iar, la un moment dat, Alibec l-a împins pe scoțian, care a căzut.

Aflat în apropiere, Raul Opruț, fundașul stânga al „câinilor”, a încercat să-i despartă.

Marian Barbu a văzut și el ce s-a întâmplat și a decis să-l elimine pe Alibec și să-i arate cartonașul galben lui Armstrong.

Atacantul nu s-a mai întors pe gazon, iar Farul a fost nevoită să joace în inferioritate numerică în repriza secundă.

Pentru cartonașul roșu primit, veteranul „marinarilor” se va alege cu minimum două etape de suspendare. Astfel, Alibec va rata meciurile cu Petrolul, programat pe 11 octombrie, dar și cu U Craiova.

La pauză, Dinamo o conducea pe Farul, 2-0, după reușitele lui Pascual ('12) și Mărginean ('43). Cătălin Cîrjan a dus scorul la 3-0 în minutul 54.

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