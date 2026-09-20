Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie!  +9 foto
Denis Drăguș. Foto: Sport Pictures
Nationala

Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 19:20
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 19:47
  • Denis Drăguș (27 de ani) nu va putea evolua pentru echipa națională în nicio partidă dintre cele 4 programate în Liga Națiunilor.
  • GOLAZO.ro are informații de ultimă oră despre natura accidentării, iar în cazul atacantului se conturează două scenarii. Unul este horror!
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Atacantul de la FCSB a suferit o accidentare în eșecul cu U Craiova, scor 0-5, iar investigațiile medicale de duminică au adus vești proaste.

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19:15 Drăguș are entorsă la genunchi

GOLAZO.ro a aflat că Denis Drăguș a suferit o entorsă la genunchi. După acest diagnostic, există două variante pentru atacantul de la FCSB:

  • dacă este vorba despre o entorsă ușoară, detaliu care NU s-a stabilit deocamdată la examinarea medicală la care a fost supus azi, atunci vârful roș-albaștrilor va sta pe bară doar o lună
  • dacă entorsa este una gravă, Drăguș va reveni abia în februarie!

Denis Drăguș, out pentru toate cele 4 meciuri ale naționalei

Deși situația nu părea atât de gravă inițial, Gică Hagi a primit o veste foarte proastă duminică după-amiază. Accidentarea la genunchi îl va scoate pe Drăguș din joc pentru toate cele 4 dueluri din Liga Națiunilor, primele pentru selecționer de la revenirea pe bancă.

„Denis Drăguș nu va putea evolua în meciurile din această perioadă FIFA. După ce a suferit un traumatism la genunchiul stâng în meciul U Craiova - FCSB, investigațiile medicale efectuate azi au arătat că nu va putea fi recuperat în timp util.

Astfel, fotbalistul legitimat la FCSB a devenit indisponibil pentru primele patru partide din Liga Națiunilor. Drăguș este al doilea tricolor care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman”, este mesajul transmis de FRF, pe pagina de Facebook a naționalei.

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg
Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Lotul final ales de Gică Hagi pentru Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2)

Selecționerul Gheorghe Hagi a decis să nu se mai bazeze pe serviciile jucătorilor:

  • Laurențiu Popescu (U Craiova), Ștefan Târnovanu (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Alexandru Pașcanu (Rapid), Andrei Mărginean (Dinamo), Marius Corbu (Ferencváros), Constantin Grameni (Rapid), Alexandru Dobre (Rapid), David Miculescu (FCSB), Ștefan Baiaram (U Craiova), Rareș Ilie (Mantova), Ianis Stoica (Estrela Amadora), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Alibec (Farul) și Alexandru Musi (Dinamo).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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