„E greu să concurezi cu Bîrligea” Jucătorul trecut prin Liga 1, pe care FCSB l-a ratat, e om de bază la Hapoel Beer Sheva . Cu cine ține legătura de la campioană

Arnold Garita (29 de ani), jucător trecut pe la FC Argeș, a vorbit despre integrarea sa în fotbalul israelian, la o echipă care se bate la titlu.

Jucătorul ar fi putut ajunge la FCSB vara trecută, însă lucrurile au luat altă direcție, iar el a ajuns la Hapoel Beer Sheva.

Hapoel Beer Sheva e lider în prima ligă din Israel, cu 35 de puncte, la un punct deasupra rivalei Maccabi Tel Aviv și la două peste locul 3, Maccabi Haifa.

Arnold Garita: „Am avut nevoie de mai mult timp. Sefer m-a ajutat foarte mult”

Fostul atacant al lui FC Argeș spune că s-a adaptat mai greu cu limba locală și la ritmul de joc, dar colegul său, Antonio Sefer (24 de ani), i-a fost alături mereu.

„Mă simt bine aici. Am fost în faza de adaptare pentru că am petrecut un an în Arabia Saudită și ritmul de lucru la antrenament și în timpul meciurilor nu este același, așa că mai am nevoie de timp. În rest, îmi place campionatul israelian.

Cel mai greu lucru pentru mine a fost să mă adaptez la limba ebraică pentru că mi se pare o limbă foarte dificilă. În România, uneori, când vorbeam cu românii puteam înțelege puțin unele lucruri, dar aici nu pot înțelege nimic, așa că uneori sunt puțin pierdut.

Mă înțeleg foarte bine cu Antonio Sefer, este un jucător bun și o persoană incredibilă. M-a ajutat foarte mult când am ajuns aici, a fost mereu acolo ca să mă pot adapta cât mai bine în oraș și în club”, a declarat Garita pentru sportpesurse.ro.

14 goluri a marcat Garita pentru FC Argeș, în 38 de meciuri, în Liga 1

Garita, despre un posibil transfer la FCSB

După ce a fost pe lista campioanei vara trecută, Garita nu ia în calcul o plecare, momentan, și vrea să ia titlul cu Beer Sheva.

„După cum am spus întotdeauna, fotbalul este plin de surprize și nu știm ce ne rezervă mâine. Tot ce știu este că sunt la club mare, Hapoel Beer Sheva, și mă descurc foarte bine aici și nu-mi văd viitorul în altă parte acum.

Nu mă gândesc prea mult la următoarea destinație pentru că sunt concentrat mai întâi pe obiectivul de a câștiga campionatul aici”, a mai spus Garita.

Garita, laude pentru Bîrligea: „Atacant foarte bun”

Cât despre FCSB, francezul i-a adus laude lui Daniel Bîrligea, iar cu Dawa încă ține legătura, cei doi fiind prieteni.

„Bîrligea este un atacant foarte bun, care marchează multe goluri. Dacă clubul caută un atacant care să fie concurentul lui Bîrligea, nu va fi ușor. Găsirea unui atacant care să fie aproximativ la același nivel cu Bîrligea este extrem de dificilă.

Sunt adesea în contact cu Dawa, mă uit din când în când la meciurile lui FCSB și am văzut că au avut rezultate foarte bune în Europa League. Este foarte bine pentru club și pentru țară. Mă bucur mai ales pentru prietenul meu Dawa și pentru suporterii clubului”, a încheiat Garita.