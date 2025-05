Cristina Neagu, regină și cavaler  A câștigat Cupa României cu CSM București, dar are și un regret : „Nu e finalul perfect”

CSM București - Gloria Bistrița 34-30. Cristina Neagu (36 de ani) regretă faptul că nu s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor.

După câștigarea Cupei României, coechipierele și-au arătat aprecierea față de Neagu, care va fi decorată, luni, cu cea mai înaltă distincție a statului român.

Aflată la ultimul sezon al carierei, Neagu a marcat de 5 ori în finala Cupei României. A ajutat-o pe CSM să câștige un nou trofeu.

CSM BUCUREȘTI - GLORIA BISTRIȚA 34-30 . Cristina Neagu: „ Mi-aș fi dorit să mergem în Final Four”

„Da, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur mult că am revenit. Primele 15 minute noi nu prea am fost în meci.

Până la urmă, victoria e meritată, am fost echipa mai bună. A opta Cupă a României pentru club, am fost pe teren şi am câştigat-o.

Nu e neapărat finalul perfect. Mi-aş fi dorit foarte mult să mergem în Final Four (n.r. - în Liga Campionilor), dar lucrul ăsta nu îl mai putem schimba.

Ne luptăm pentru trofeele care mai sunt puse în joc. Cel de astăzi, pe care l-am obţinut deja şi da, ne dorim foarte mult să ieşim şi campioane în Liga Florilor”, a afirmat Neagu, citată de sport.ro.

8 ediții ale Cupei României au fost câștigate de CSM București: 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 și 2025.

Cristina Neagu, regină și cavaler

Neagu a fost întrebată dacă s-a simțit ca o regină pe tron, după ce coechipierele au purtat-o pe brațe la finalul partidei.

„Da, se poate spune şi aşa. Un gest foarte frumos al lor, m-am simţit specială. Mă simt specială”.

GOLAZO.ro a anunțat că Neagu va primi luni de la președintele interimar al României, Ilie Bolojan, „Ordinul Serviciul Credincios” în grad de „Cavaler”:

„Mă simt mândră şi foarte onorată. Cred că a fost un sezon aproape perfect”.

Cristina Neagu, purtată pe brațe de coechipiere. FOTO: Facebook/CSM București

Cristina Neagu, un simbol al sportului românesc

Cristina Neagu este una dintre cele mai bune jucătoare de handbal din toate timpurile. Printre performanțele și recordurile sale se numără:

4 titluri IHF World Player of the Year (2010, 2015, 2016, 2018) – unică în istoria handbalului feminin

(2010, 2015, 2016, 2018) – unică în istoria handbalului feminin 2 titluri EHF Player of the Year (2017, 2018) – record pentru acest premiu

(2017, 2018) – record pentru acest premiu Golghetera all-time a Campionatului European – cu 303 goluri marcate

– cu 303 goluri marcate Golghetera Campionatului Mondial 2015 – cu 63 de goluri și desemnată MVP al turneului

– cu 63 de goluri și desemnată MVP al turneului Golghetera Ligii Campionilor EHF în sezoanele 2014–15, 2017–18 și 2021–22.

Performanțe la nivel de club

CSM București (2017–2025): a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor, cu 1.155 de goluri marcate

(2017–2025): a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor, cu 1.155 de goluri marcate ZRK Buducnost (2013–2017): a câștigat Liga Campionilor în 2015 și a fost desemnată MVP al finalei​

(2013–2017): a câștigat Liga Campionilor în 2015 și a fost desemnată MVP al finalei​ Oltchim Râmnicu Vâlcea (2009–2013): a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2010 și 2012

(2009–2013): a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2010 și 2012 CS Rulmentul Brașov: și-a început cariera de handbalistă, în 2006.

La 19 ani de la momentul debutului, Cristina Neagu este recunoscută drept una dintre cele mai bune jucătoare de handbal din toate timpurile.

