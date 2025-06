„M-a implorat să joc” Aryna Sabalenka a cedat în fața insistențelor lui Grigor Dimitrov: „Omule, nu vreau!”

Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) susține că Grigor Dimitrov (34 de ani, #19 ATP) a implorat-o să joace cu el în turneul de dublu mixt de la US Open.

Competiția va avea loc pe 19 și 20 august, cu o săptămână înaintea turneului propriu-zis de la Flushing Meadows. Va aduna la start perechi compuse din jucători care se află în TOP 10 din ATP şi WTA.

Aryna Sabalenka și Grigor Dimitrov, pereche la US Open: „ M-a implorat să joc”

Învinsă de Marketa Vondrousova în semifinalele turneului pe iarbă de la Berlin, Sabalenka a vorbit despre cum a ajuns să facă echipă cu jucătorul din Bulgaria, fost ocupant al locului 3 în ierarhia ATP.

„Îmi trimitea mesaje, nonstop, implorându-mă să joc. I-am spus: «Omule, nu vreau să joc». Dar el mă implora, așa că i-am zis «Bine, s-a făcut».

Nu prea am știut despre situația de la US Open. L-am întrebat: «Despre ce vorbești? De ce am juca la dublu mixt?».

El mi-a explicat înaintea celor de la US Open. Dar nimeni nu m-a abordat, așa că nu știam dacă am fost invitată. Am decis probabil imediat după Australian Open”, a explicat Sabalenka, potrivit tennis.com.

1 milion de euro va primi echipa câștigătoare a turneului de dublu mixt de la US Open 2025.

Aflată pe primul loc în clasamentul WTA de simplu, Sabalenka a ocupat aceeași poziție și la dublu feminin. A cucerit împreună cu belgianca Elise Mertens două titluri de Grand Slam: US Open 2019 și Australian Open 2021.

Aryna a jucat ultima oară un meci oficial de dublu în ianuarie 2023, când a făcut echipă cu o altă sportivă din Belarus, Lidziya Marozava, la Adelaide.

De cealaltă parte, Dimitrov joacă ocazional la dublu, însă are în palmares o singură finală: Eastbourne 2011, alături de Andreas Seppi.

Aryna Sabalenka & Grigor Dimitrov sharing a plane to Miami.



“Flying on style 😂” pic.twitter.com/SNiE435K6U — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 14, 2024

Lista completă a perechilor confirmate:

Emma Răducanu / Carlos Alcaraz

Novak Djokovic / Olga Danilovic

Aryna Sabalenka / Grigor Dimtrov

Iga Swiatek / Casper Ruud

Jannik Sinner / Emma Navarro

Stefanos Tsitsipas / Paula Badosa

Jasmine Paolini / Lorenzo Musetti

Taylor Fritz / Elena Rybakina

Tommy Paul / Jessica Pegula

Frances Tiafoe / Madison Keys

Mirra Andreeva / Daniil Medvedev

Naomi Osaka / Nick Kyrgios

Ben Shelton / Taylor Townsend

Qinwen Zheng / Jack Draper

Belinda Bencic / Alexander Zverev

Sara Errani / Andrea Vavassori

Turneul va fi unul demonstrativ, de tipul „cel mai bun din trei seturi”, cu seturi până la patru game-uri şi un tiebreak de 10 puncte în locul unui al treilea set.

Finala se va disputa în formatul „cel mai bun din trei seturi la șase game-uri”.

