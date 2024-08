Capăt de drum! Astana - Corvinul 6-1 , în turul 3 preliminar al Conference League

Corvinul Hunedoara a fost zdrobită de Astana, scor 1-6 miercuri, în deplasare, într-o partidă din turul 3 preliminar al Conference League, manșa retur.

În tur, echipa antrenată de Florin Maxim a pierdut, scor 1-2. Așadar, cu 8-2 la general, Astana avansează în play-off-ul Conference League.

În play-off-ul Conference League, Astana va da peste învingătoarea partidei St Mirren (Scoția) și SK Brann (Norvegia). În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Capăt de drum pentru eroii lui Florin Maxim. Corvinul a clacat în a doua repriză a duelului din Kazahstan și a arătat precum o echipă de amatori.

După o primă repriză echilibrată, în care Corvinul a avut momentele sale de dominare, a venit greșeala imensă a lui Manolache, care i-a pasat adversarului Geoffrey să marcheze pentru 1-0.

Furios pentru această greșeală, Florin Maxim începe actul secund fără Antoniu Manolache (24 de ani), iar în locul său intră Ionuț Pop (22 de ani).

Din păcate, Pop a făcut câteva greșeli impardonabile, iar jocul său s-a dovedit a fi mai slab decât al celui pe care l-a înlocuit, Manolache.

Maxim a riscat și a greșit. Astana a marcat gol după gol, iar moralul hunedorenilor a scăzut la un nivel critic.

Pe final, jucătorii Corvinului au dat impresia că așteaptă cu nerăbdare fluierul final, pentru ca acest coșmar să se încheie. Calificarea era, oricum, decisă.

Totuși, trecând peste această repriză secundă catastrofală, nu trebuie uitat faptul că hunedorenii vin din Liga 2 și au întrecut toate așteptările în această aventură europeană, după ce au eliminat vicecampioana Ungariei, Paksi.

Corvinul părăsește Europa cu un rezultat slab, dar cu capul sus.

Rezultatele Corvinului în Europa, în acest sezon:

Paks - Corvinul 0-4

Corvinul - Paksi 0-2

Corvinul - Rijeka 0-0

Rijeka - Corvinul 1-0

Corvinul - Astana 1-2

Astana - Corvinul 6-1

Astana - Corvinul Hunedoara 6-1

Au marcat: Geoffrey 9, 68, Tomasov 57, 75, Gripshi 73, Astanov 84 / Velisar 77

Min. 90+3: Final de partidă!

84: Gol Astana, 6-1! Astanov trece ca prin brânză de apărarea hunedorenilor și marchează cu un șut plasat.

Min. 77: GOOOLLL Corvinul, 5-1! Velisar înscrie un gol senzațional. A căutat să trimită o centrare, dar s-a oprit în plasa lui Condric.

Min. 75: Gol, Astana 5-0! Încă o gafă în defensiva hunedorenilor. Tomasov înscrie cu un șut sub bară, din interiorul careului mare.

Min. 73: Gol Astana, 4-0! Gripshi majorează diferența de pe tabelă, cu șut la colțul lung, în vinclul lui Lefter.

Min. 68: Gol Astana, 3-0! Camara se distrează cu fundașii Corvinului, centrează în careu, de unde Geoffrey reia în poarta lui Lefter, din câțiva metri.

Min. 57: Gol Astana, 2-0! Tomasov înscrie cu un șut la colțul lung, după o greșeală de plasament a lui Pop, care a vrut să protejeze balonul în afara terenului.

Min. 46: A început repriza secundă!

Min. 46: Schimbare Corvinul: iese Manolache, intră Pop.

Min. 45+2: Final de primă repriză!

Min. 45+1: Șansă bună, Corvinul! Neacșa șutează tare, dar Condric se întinde și respinge peste bară! Corner.

Min. 42: Ocazie, Corvinul! Lupu șutează tare, de la distanță, dar Condric reține.

Min. 40: Cartonaș galben Corvinul! Bradu este avertizat.

Min. 27: Gripshi șutează tare, de la 30 de metri, dar mingea trece peste poartă.

Min. 18: Roger încearcă un șut de la mare distanță, dar mingea trece pe lângă poartă.

Chinedu Geoffrey a fost legitimat la Turris Turnu-Măgurele, o lună, în vara lui 2019, însă s-a transferat rapid în Ucraina.

Min. 13: Gol Astana! Geoffrey deschide scorul cu un șut plasat, după ce a primit o pasă de la un adversar, Manolache.

Min. 10: Ubbink șutează de la 25 de metri, puternic, dar mingea trece pe lângă poarta lui Condric.

Min. 7: Ocazie, Astana! Tomasov rămâne singur cu Lefter, însă Roger intervine fantastic, prin alunecare și respinge în corner.

Min. 6: Neacșa trimite un șut-centrare în forță, dar portarul advers respinge în corner.

Min. 3: Gazdele încep meciul în ofensivă.

Min. 1: A început partida!

Astana - Corvinul Hunedoara, echipele de start

Astana : 93.Condric - 5. Kazukolovas, 22. Marochkin, 45. Amanovic - 2. Bartolec, 7. Ebong, 77. Gripshi, 6. Vorogovskiy - 10. Tomasov, 9. Geoffrey, 28. Camara

: 93.Condric - 5. Kazukolovas, 22. Marochkin, 45. Amanovic - 2. Bartolec, 7. Ebong, 77. Gripshi, 6. Vorogovskiy - 10. Tomasov, 9. Geoffrey, 28. Camara Rezerve : Zarutskiy, Ahanonu, Astanov, Basmanov, Beysebekov, Bystrov, Dosmagambetov, Kalaica, Karimov, Kuat, Osei, Seisen

: Zarutskiy, Ahanonu, Astanov, Basmanov, Beysebekov, Bystrov, Dosmagambetov, Kalaica, Karimov, Kuat, Osei, Seisen Antrenor : Grigoriy Babayan

: Grigoriy Babayan Corvinul : Lefter - 8. Bradu, 6. Lică, 30. Manolache, 11. Roger - 97. Hrezdac, 10. Neacșa, 31. Ubbink - 7. Lupu, 9. Buș, 19. Pîrvulescu

: Lefter - 8. Bradu, 6. Lică, 30. Manolache, 11. Roger - 97. Hrezdac, 10. Neacșa, 31. Ubbink - 7. Lupu, 9. Buș, 19. Pîrvulescu Rezerve : Blaga, Câmpan, Cărăruș, Chukwu, Gîrbiță, D. Grigore, A. Hergheligiu, T. Mitran, I. Pop, Predica, Velisar

: Blaga, Câmpan, Cărăruș, Chukwu, Gîrbiță, D. Grigore, A. Hergheligiu, T. Mitran, I. Pop, Predica, Velisar Antrenor: Florin Maxim

Stadion: Almaty Central Stadium

Arbitru: Atilla Karaoglan/ Asistenți: Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Özkara / Arbitru VAR: Erkan Engin /Asistent VAR: Onur Özütoprak (toți din Turcia)

În meciul tur, câștigătoarea Cupei României a condus cu 1-0 la pauză, după golul marcat de Antonio Manolache.

Bucuria elevilor lui Florin Maxim avea să se diminueze în minutul 62, când Ousmane Camora avea să egaleze și să dispară de tot doar 18 minute mai târziu, când Geoffrey Chinedu înscria golul de 1-2.

Corvinul încă speră la calificare în Conference League

Tehnicianul de pe banca Corvinului Hunedoara încă mai speră la o calificare în returul din Kazahstan.

„Singura dată când nu am explicații. Nu îmi găsesc cuvintele. Trebuie să le cer o părere și băieților. Am pierdut foarte ușor mingea. Tranziția pozitivă au făcut-o bine.

Au așteptat, ne-au desfăcut. Am luat primul gol, apoi și al 2-lea. Am avut o tresărire de orgoliu, dar în a doua repriză nu am arătat bine deloc.

Mergem în Kazahstan să câștigăm . Chiar cred că putem face asta. Au urcat foarte mult fundașii laterali, am trecut în 4-3-3.

Am fost incapabili să ieșim în întâmpinare. Ne-am luat 2 goluri foarte, foarte ușoare. E meteahna noastră. E frustrant să îi dai timp, să nu putem să ieșim în întâmpinare.

Sper să învățăm din asta și să mergem mai departe. Toată lumea ne dădea drept favoriți, dar dacă te uiți prin lotul lor au 12 internaționali în componență.

Au știut să simtă jocul și au punctat. Nu pot să spun că m-au surprins, au fost mai pragmatici. Eu cu asta am rămas. După pauză să nu punem piciorul pe minge.. pentru mine e… n-am cuvinte!

Efectiv nu am cuvinte după începutul reprizei a 2-a. Nu vreau să par impertinent. Nu putem să pierdem o minge la 80 de metri de poartă și să luăm gol. Este o problemă a noastră, avem tendința să ne retragem și să lăsăm adversarul”, a spus Maxim la sfârșitul meciului tur.