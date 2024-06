Ladislau Boloni și Metz, eșec pe terenul lui St. Etienne, 1-2 în prima manșă a play-off-ului de supraviețuire în Ligue 1.

Portarul Oukidja a repetat greșeala făcută de Florin Prunea la înfrângerea cu Suedia în „sferturile” CM 1994.

Antrenorul în vârstă de 71 de ani a spus: „În anumite zone ale terenului, nu avem voie să greșim”.

La 71 de ani, Ladislau Boloni e la limită cu Metz, într-o zonă îngustă, incertă. Într-o parte e Ligue 1, în cealaltă e prăpastia, retrogradarea. Așa e când joci barajul supraviețuirii.

Boloni: „Trebuie să scăpăm de frică”

Înaintea primei manșe, în deplasarea de la Saint-Etienne, antrenorul spunea: „Suntem încă în viață și vrem să rămânem în viață. Nu pot zice că nu există frică, dar e primul sentiment de care trebuie să scăpăm. Altfel, eziți, nu mai ești motivat și, în această meserie, nu reziști ”.

Loți Boloni și nelipsitul său carnețel Foto: Imago Images

Întrebat la conferință dacă experiența unor jucător îl va ajuta, Loți a răspuns: „Ce înseamnă experiența? Am avut fotbaliști experimentați care îmi făceau probleme și am văzut tineri care reprezentau soluția. Contează doar să ai lideri care să-ți aducă un plus la nivel sportiv și al controlului echipei pe teren, când antrenorul nu poate interveni”.

Nu am fost departe de egal. O eroare, ceva copilăresc, ne-a provocat înfrângerea Ladislau Boloni, antrenor Metz

Portarul lui Boloni, gafă la gol după modelul Prunea

Exact unul dintre jucătorii cu experiență, Alexandre Oukidja, 35 de ani, l-a „trădat” joi seară.

Algerianul, un portar valoros, dar care și gafează uneori, a greșit când era mai multă nevoie de siguranță.

Spre final, în minutul 80, goalkeeperul a ieșit la o centrare banală în careu ca Florin Prunea la Stanford, contra Suediei, în „sferturile” CM 1994.

Prunea a ratat duelul aerian, iar Kenneth Andersson a împins mingea în plasă: 2-2, ulterior 5-4 la penaltyuri pentru Suedia.

În cazul lui Oukidja, în clipa în care el se pregătea să boxeze balonul, Cardona deja începuse sărbătoarea. Tot cu capul marcase, precum Andersson. 2-1, St. Etienne. Are prima șansă acum să câștige barajul.

Uneori, sub presiune, arătăm un minus de maturitate. Am revăzut unele greșeli făcute în timpul sezonului. Am fost pedepsiți Ladislau Boloni, antrenor Metz

Boloni: „Toți greșim”. După altă eroare: „Lipsă de respect”

Boloni nu l-a criticat pe Oukidja. „Toți greșim. Din păcate, în anumite zone ale terenului nu avem voie să greșim. Ar fi putut marca Mikautadze la acțiunea cu bara? Da. Ar fi putut Alex prinde mingea? Da. Acesta este fotbalul”, a declarat tehnicianul după meci, la conferință.

Nu a reacționat la fel Loți pe 30 martie, după ce Oukidja a încercat să dribleze cu călcâiul un atacant al lui Monaco, a fost deposedat și a luat gol. Metz a pierdut acel meci cu 2-5, antrenorul explodând:

„E lipsă de respect față de el, de colegi, de stafful tehnic și față de fani. Sunt lucruri pe care profesioniștii nu le fac. Și dacă i-ar fi reușit tot nu era bine. Să fim serioși”.

Returul cu St. Etienne e duminică, la Metz. Boloni nu se sperie: ”Suntem încă în viață și avem posibilitatea de a reveni”.