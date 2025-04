A sărit la Vassaras! Gigi Nețoiu a intrat în vestiarul arbitrilor, după Voluntari - Reșița 1-1 și l-a jignit și amenințat pe șeful CCA

Gheorghe Nețoiu (65 de ani), finanțator la FC Voluntari, a sărit la Kyros Vassaras, l-a amenințat și l-a înjurat pe șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Incidentul s-a petrecut la finalul meciului din Liga 2, dintre FC Voluntari și CSM Reșița, scor 1-1.

După ce oaspeții de la CSM Reșița au egalat-o pe FC Voluntari din penalty în ultimul minut al prelungirilor, Gigi Nețoiu ar fi avut o criză de nervi.

Gigi Nețoiu, scandal cu Kyros Vassaras în vestiarul arbitrilor

Finanțatorul echipei ilfovene s-a dus la vestiare, acolo unde a intrat în încăperea destinată brigăzii de arbitri, găsindu-l pe Kyros Vassaras, scrie prosport.ro.

Mai mult, sursele GOLAZO.ro dezvăluie că Nețoiu a vrut să pună mâna pe șeful arbitrilor, supărat pe deciziile brigăzii, l-a jignit și l-a amenințat pe Vassaras.

Din 2014 este Kyros Vassaras șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor

Arbitrii, speriați, s-ar fi retras într-un colț al camerei de unde priveau cum Vassaras încerca să îl calmeze pe Gigi Nețoiu.

Pentru că nu a reușit să se înțeleagă pe un ton civilizat cu finanțatorul celor de la Voluntari, șeful CCA a apelat la ajutorul forțelor de ordine prezente la stadion, iar, în cele din urmă, spiritele s-au calmat.

FC Voluntari a criticat vehement deciziile de arbitraj

La finalul partidei, nu doar Nețoiu a comentat deciziile de arbitraj, ci și antrenorul echipei, Mihai Iosif.

„Ce sentimente mă încearcă? Mă întreb pentru ce muncim? Stau două zile fără familie în cantonament, şi eu şi jucătorii. Domnul Neţoiu, împreună cu Primăria, ne oferă cele mai bune condiţii.

Hai să facem ceva! Credeţi că putem să facem ceva în ritmul acesta? Cu arbitri care sunt chemaţi după 8 sau 9 luni de suspendare? E ceva incredibil! Am fost la Csikszereda şi nu am putut să trecem de centrul terenului. Ce să facem?

Avem familii! Pentru ce muncim? Ce le spun eu acum jucătorilor?

Per total, a fost un meci echilibrat. Nu este nicio problemă că luăm gol, dar nu în felul ăsta. Avem prime de meci sau de obiectiv. Cum să ne îndeplinim obiectivul?

Mă bucur că nu mi-a stat inima! Am revăzut penalty-ul, dar este ceva... Nu am mai văzut aşa ceva. Vă jur că am 100 de mesaje în telefon. Toţi mi-au spus acelaşi lucru. Aşa ceva nu există!

N-am încercat să vorbesc cu arbitrul, că poate vorbeam greşit sau aveam vreo reacţie. Să plec acum cu lacrimi în ochi? Să ne strice bucuria victoriei? Cu aşa arbitraj avem noi vreo şansă? Zero! Nimic”, a declarat Iosif la finalul partidei, citat de orangesport.ro

FC Voluntari ocupă locul 6 în play-off-ul ligii secunde, la nouă puncte în spatele celor de la FC Argeș, ocupanta celui de-al doilea loc ce asigură promovarea directă.

CSA Steaua București nu are drept de promovare, astfel, locul 3 ocupat în acest moment de gruparea piteșteană va asigura promovarea în primul eșalon.