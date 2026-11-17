România întâlnește Bosnia, astăzi, de la ora 21:45, în ultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Mai mulți tricolori sunt la un cartonaș galben de suspendare și pot pierde prima manșă a barajului din martie, dacă România termină grupa pe ultimul loc.

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„Tricolorii” au o singură variantă pentru a evita ultimul loc, care duce la barajul de menținere în Liga B: victoria cu Bosnia, iar Polonia să nu învingă Suedia, pe teren propriu.

România - Bosnia, ultimul meci din 2026: 9 tricolori riscă suspendarea dacă ajungem la baraj

Înaintea celor două confruntări, România ocupă ultimul loc, cu 3 puncte, în timp ce Polonia este pe poziția a treia, cu 4 puncte. Suedia și-a asigurat deja promovarea în Liga A, iar Bosnia este calificată la barajul de promovare.

Pentru „tricolori”, misiunea de la Zenica presupune și atenție la cartonașe. Nouă dintre ei au deja câte un avertisment și riscă să rateze turul barajului de menținere în Liga B, din martie 2027, dacă vor mai fi sancționați o dată.

Partida va fi condusă de spaniolul Jose Maria Sanchez, un arbitru cu un stil exigent, care sancționează frecvent duelurile și recurge destul de des la cartonașe.

Cei 9 tricolori aflați la limita suspendării

Pe lista jucătorilor aflați la limita suspendării se regăsesc mai mulți titulari și oameni importanți din angrenajul echipei naționale. Aceștia sunt:

Radu Drăgușin

Andrei Coubiș

Ianis Hagi

Dennis Man

Andrei Rațiu

Nicușor Bancu

Cătălin Cîrjan

Lisav Eissat

Vladimir Screciu

România ocupă locul 2 în clasamentul echipelor cu cele mai multe cartonașe din Liga Națiunilor, cu 18 galbene și unul roșu în cele 5 partide disputate.

Bosnia are 8 jucători la limita suspendării pentru barajul de promovare în Liga A

Și Bosnia se confruntă cu aceeași situație înaintea meciului cu România. Opt jucători importanți din lotul lui Sergej Barbarez riscă să fie suspendați pentru primul meci din barajul pentru promovarea în Liga A, dacă vor primi un cartonaș galben la Zenica.

Este vorba despre Kerim Alajbegovic, Sead Kolasinac, Amar Memic, Zinedin Smajlovic, Ivan Sunjic, Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic și Armin Gigovic.

Patru adversare posibile pentru România la baraj

Dacă va termina pe ultimul loc, reprezentativa României va disputa în martie 2027 un baraj de menținere în Liga B, în dublă manșă, împotriva uneia dintre echipele clasate pe locul secund în grupele Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru sau Estonia.

Barajul de menținere/promovare în Liga B se va disputa în dublă manșă, în perioada 25-30 martie 2027. Turul este programat între 25-27 martie, iar returul se va juca în fereastra 28-30 martie.

Dacă va ajunge la baraj, România va disputa prima partidă în deplasare, iar returul pe teren propriu.

Tragerea la sorți pentru stabilirea duelurilor din barajele Ligii Națiunilor este programată vineri, 20 noiembrie 2026, la sediul UEFA.

De ce este important ca România să evite ultimul loc în grupă

Pe lângă evitarea barajului, locul 3 aduce României un avantaj important și în perspectiva preliminariilor EURO 2028: șanse foarte mari de a fi repartizată într-o grupă de calificare cu 5 echipe.

De ce contează acest lucru? Pentru că am evita cele 4 semifinaliste Nations League, care au rezervate locuri în grupele cu 4 formații.

Mai mult, „tricolorii” ar avea un program mult mai aerisit. România a fost sufocată în fereastra din septembrie-octombrie, când a avut de disputat 4 meciuri în decurs de 2 săptămâni.

Spre deosebire de grupele de 4, care își desfășoară toate meciurile în toamnă, exact după formatul acestei ediții de Nations League, cele de 5 încep încă din martie.

România ar avea de disputat 8 meciuri oficiale în 10 etape, un program mult mai lejer decât cel cu 6 meciuri în ultimele 6 runde.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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