Ianis Hagi (28 de ani) a debutat în echipa națională pe 17 noiembrie 2018. Marți, 17 noiembrie 2026, chiar în ziua meciului cu Bosnia, se împlinesc opt ani de la prima selecție.

Meciul de la Zenica îl găsește însă într-o perioadă slabă pe Ianis: nu a marcat și nu a oferit nicio pasă decisivă pentru România în 2026.

Bosnia - România se joacă în ultima etapă a Ligii Națiunilor marți seară, de la ora 21:45. Va fi transmis în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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„Sper să mă ajute și pe mine, cum i-a ajutat și pe cei care au fost înaintea mea. Asta o să vedem!”, declara Gică Hagi la începutul mandatului său de selecționer, cu referire la fiul său, Ianis.

Ianis Hagi, fără gol marcat înaintea ultimului meci din 2026, Bosnia - România

Deocamdată, Hagi jr. n-a avut încă impactul așteptat de tatăl său. Mijlocașul traversează o perioadă slabă de formă, atât la echipa de club, Alanyaspor, cât și la națională.

În 2026, Ianis nu a reușit să marcheze niciun gol și nu a oferit nicio pasă decisivă în cele șapte meciuri jucate pentru România, în care a acumulat 384 de minute.

Cinci dintre aceste apariții au fost sub comanda tatălui său, Gică Hagi, care i-a încredințat tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan:

Georgia - România 1-1: titular, 63 de minute

Suedia - România 2-1: titular, 67 de minute

Polonia - România 6-0: titular, 67 de minute

România - Suedia 0-1: rezervă, 21 de minute

România - Polonia 2-1: titular, 67 de minute

2019 și 2020, singurii ani fără gol la națională

România încheie grupa din Liga Națiunilor marți, 17 noiembrie, cu Bosnia. Tricolorii au nevoie de victorie la Zenica pentru a mai avea șanse să evite ultimul loc în clasament.

Pentru Ianis Hagi, partida reprezintă ultima șansă de a marca sau măcar de a contribui decisiv la o reușită a naționalei în acest an.

Ar fi al treilea an calendaristic complet fără niciun gol la echipa națională, după sezoanele 2019 și 2020.

Anul 2018 nu intră în calcul, deoarece Ianis Hagi a debutat pe 17 noiembrie, în partida cu Lituania, și a jucat doar 22 de minute.

Opt ani de la debutul lui Ianis Hagi la prima reprezentativă

Pe 17 noiembrie 2018, Ianis Hagi debuta în tricoul primei reprezentative, sub comanda lui Cosmin Contra. România a învins Lituania cu 3-0, în Liga Națiunilor, iar mijlocașul a intrat în minutul 68, în locul lui Claudiu Keșeru.

De atunci, fiul „Regelui” a strâns 58 de selecții și 2.816 minute pentru echipa națională. Bilanțul său cuprinde opt goluri, cinci pase decisive și trei penalty-uri obținute.

În 2019, primul an complet petrecut la echipa națională, Ianis Hagi a oferit prima pasă decisivă în tricoul României.

S-a întâmplat în victoria cu Malta (1-0), de la Ploiești, din preliminariile EURO 2020, când cornerul executat de mijlocaș a fost transformat în gol de George Pușcaș, în minutul 47. În cele nouă selecții din acel an, Ianis Hagi nu a reușit să marcheze.

În 2020, în patru partide și 178 de minute, nu a reușit să înscrie sau să ofere un assist.

2021: Primul gol la națională

În 2021, Ianis Hagi a ieșit pentru prima dată la rampă prin realizările sale ofensive la echipa națională.

La 22 de ani, așteptările de la fiul „Regelui” erau mari. Fanii sperau că Ianis va reuși cel puțin să egaleze performanțele celebrului său tată, dacă nu chiar să le depășească.

Sub comanda lui Mirel Rădoi, Ianis a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în cele zece partide disputate în 2021.

Pe 25 martie, în victoria cu Macedonia de Nord (3-2), din preliminariile CM 2022, Ianis a marcat primul său gol în tricoul României.

Așa a sărbătorit Ianis Hagi primul său gol în tricoul naționalei, marcat pe Arena Națională, în partida cu Macedonia de Nord, disputată fără spectatori, în perioada pandemiei de COVID-19 (foto: Sport Pictures)

Gol de colecție împotriva Germaniei, urmat de un 2022 compromis de accidentare

A mai înscris o dată în acel an, în partida Germania - România 2-1, la Hamburg, în preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Ianis Hagi a deschis scorul printr-un „Gol de colecție” după o acțiune individuală spectaculoasă, în care l-a ridiculizat pe Antonio Rudiger.

În 2022, mijlocașul nu a putut evolua deloc, fiind în perioada de recuperare după operația suferită la genunchiul drept, în urma unei rupturi de ligamente suferite la începutul anului, în timpul unui meci de Cupă disputat pentru Rangers.

A contribuit decisiv la calificarea la EURO 2024

Revenirea la echipa națională, în 2023, a adus și noi contribuții ofensive. În cele șapte apariții din acel an, Ianis a marcat de două ori, a oferit o pasă decisivă și a obținut un penalty.

Una dintre reușite a venit în Israel - România 1-2, disputat în Ungaria, pe Pancho Arena din Felcsut. Golul a marcat de Ianis Hagi a decis calificarea României la EURO 2024.

Tot în preliminariile europene, Ianis Hagi a avut un rol important și în victoria cu Andorra, scor 4-0: a marcat, a oferit un assist pentru Coman și a obținut un penalty, transformat de Răzvan Marin.

Golul cu Columbia, important pentru prezența la EURO 2024

În 2024, mijlocașul a bifat 14 meciuri pentru națională, cu un gol, o pasă decisivă și două penalty-uri obținute.

Unicul gol a fost înscris în amicalul cu Columbia, pierdut de România cu 2-3, pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid.

Reușita a venit, din postură de rezervă, într-un moment important pentru Ianis Hagi, care evolua foarte puțin la Alaves, unde fusese împrumutat de Rangers.

Evoluția sa a contribuit la decizia selecționerului Edi Iordănescu de a-l include în lotul pentru Campionatul European din Germania.

Penalty-ul obținut cu Slovacia, crucial pentru calificarea în optimi

La EURO 2024, Ianis Hagi a obținut penalty-ul din partida decisivă cu Slovacia, transformat de Răzvan Marin. România a egalat atunci la 1-1 și a încheiat grupa pe primul loc, calificându-se în optimile de finală.

Celălalt penalty obținut de Hagi în 2024 a venit în victoria cu Lituania, scor 3-1, din parcursul fără greșeală al „tricolorilor” în Liga Națiunilor C, sub comanda lui Mircea Lucescu.

Trei goluri în 2025

Anul 2025 a fost cel mai productiv pentru Ianis Hagi în privința golurilor marcate la prima reprezentativă. A înscris de trei ori și a oferit o pasă decisivă în cele opt partide în care a fost folosit.

Două dintre goluri au venit în dubla cu San Marino, din preliminariile CM 2026, iar al treilea în amicalul cu Republica Moldova, câștigat de România cu 2-1, la București.

Ianis Hagi a contribuit și la victoria cu Austria, scor 1-0. El a pasat decisiv la golul marcat de Virgil Ghiță în ultima fază a meciului.

Bilanțul lui Ianis Hagi la echipa națională, pe ani

An Meciuri / minute Goluri Pase decisive / penalty-uri 2018 1 / 22' 0 0/0 2019 9 / 498' 0 1/0 2020 4 / 178' 0 0/0 2021 10 / 547' 2 1/0 2022 Accidentat – – 2023 7 / 317' 2 1/1 2024 14 / 473' 1 1/2 2025 6 / 397' 3 1/0 2026 7 / 384' 0 0/0 Total 58 / 2.816' 8 8

Doar trei meciuri integrale la națională după operația la genunchi

Din 2023, după revenirea în urma accidentării la genunchi care l-a ținut departe de gazon tot anul 2022, Ianis Hagi a jucat în 34 de partide pentru echipa națională.

A fost însă integralist doar de trei ori, toate în mandatul lui Mircea Lucescu: România - Cipru 4-1, în Liga Națiunilor, San Marino - România 1-5 și România - Austria 1-0, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Ianis Hagi, un gol la 352 de minute

În total, Hagi are 58 de selecții și 2.816 minute pentru România. Cele opt goluri marcate înseamnă o reușită la fiecare 352 de minute. La acestea se adaugă cinci pase decisive și trei penalty-uri obținute.

Cele cinci pase de gol au venit după două cornere, două centrări și o pasă. Toate pe teren propriu:

România - Malta 1-0: corner, gol Pușcaș

România - Liechtenstein 2-0: centrare, gol Cr. Manea

România - Andorra 4-0: pasă decisivă, gol Fl. Coman

România - Cipru 4-1: corner, gol Fl. Coman

România - Austria 1-0: centrare, gol Ghiță

Pe lângă cele cinci pase decisive, Ianis Hagi a mai contribuit la golurile României prin obținerea a trei penalty-uri. Acestea au venit în partidele cu Andorra, în preliminariile EURO 2024, Slovacia, la turneul final din Germania, și Lituania, în Liga Națiunilor din 2024.

Ianis Hagi, în Top 50 golgheteri all-time ai naționalei, la egalitate cu Balaci și Sabău

Cu cele opt goluri înscrise, Ianis Hagi se află în Top 50 al marcatorilor din istoria echipei naționale, la egalitate cu Ilie Balaci, Ovidiu Sabău, Mircea Dridea și Gheorghe Vaczi.

Bilanțul lui Ianis Hagi la echipa națională, pe competiții

Competiție Meciuri / minute jucate Goluri Contribuții la goluri (assisturi / penalty-uri) Preliminarii EURO 16 / 815' 2 2/1 Preliminarii CM (Europa) 13 / 773' 4 1/1 Meciuri amicale 9 / 405' 2 – Liga Națiunilor C 7 / 164' – 1/1 Liga Națiunilor B 7 / 355' – – EURO 4 / 188' – 0/1 Baraj CM 1 / 71' – – Baraj preliminarii EURO 1 / 45' – – Total 58 / 2.816' 8 8

Gică Hagi, 15 goluri în primii opt ani la națională

Comparativ cu Ianis, tatăl său avea un bilanț mult mai consistent după primii opt ani la echipa națională.

Gică Hagi debutase pe 10 august 1983, iar la aceeași dată, în 1991, ajunsese deja la 66 de selecții și 15 goluri pentru România.

În această perioadă, participase la EURO 1984 și CM 1990, iar după turneul final din Italia se transferase la Real Madrid.

Înainte de transferul în Spania, Gică Hagi câștigase cu Steaua trei titluri de campion, trei Cupe ale României și Supercupa Europei.

În plus, devenise căpitanul reprezentativei în octombrie 1985, la doar 20 de ani, fiind desemnat de selecționerul de atunci, Mircea Lucescu.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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