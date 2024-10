Camila Giorgi se apără  A fost acuzată că s-a retras din tenis ca să fugă de  problemele cu fiscul: „Îmi vine să râd”

Camila Giorgi a explicat motivele retragerii din activitate într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Verissimo de la postul italian Canale 5.

Fosta jucătoare de tenis a fost acuzată că a furat mobilă scumpă din casa în care locuia cu chirie.

Camila Giorgi a anunțat că „ușa tenisului este închisă” și că nu exclude o carieră în actorie.

Camila Giorgi (32 ani) și-a surprins fanii pe data de 7 mai 2024, zi în care și-a anunțat oficial retragerea din tenis. Giorgi a cucerit un singur titlu major în carieră, Montreal Open 2021.

De ce a dispărut Camila Giorgi

În mai 2024, Camila Giorgi a anunțat că se retrage din activitate, iar zvonurile în jurul deciziei nu au întârziat să apară.

Presa din Italia susținea, la acea vreme, că fosta jucătoare din top 50 WTA ar avea probleme cu fiscul, fiind acuzată inclusiv de neplata unor facturi de întreținere și de furtul unor obiecte de mobilier scumpe din casa în care locuia cu chirie.

La șase luni după ce s-a retras din tenis, Camila Giorgi a oferit primele explicații în cadrul unui interviu acordat pentru Canale 5.

„Voiam să mă retrag de mulți ani, să fii jucătoare de tenis este greu. Am amânat decizia pentru mult timp până când, într-o dimineață de mai, m-am hotărât să o fac, așa că i-am spus tatălui meu. A fost fericit, a fost mereu alături de mine.

Nu este adevărat că este un tată autoritar, este foarte înțelegător și întotdeauna ne-am înțeles foarte bine”, a declarat fosta sportivă la Verissimo.

Problemele fiscale, create de foști angajați, susține Camila Giorgi

Camila Giorgi a vorbit și despre acuzațiile de fraudă fiscală, afirmând că au fost create de oameni care fuseseră angajați să-i administreze averea.

„Referitor la problemele cu organele fiscale, familia mea nu știa despre ele. Problemele au fost create de persoane din exterior, care au fost angajate să se ocupe de finanțele mele.

Tatăl meu nu își câștiga existența făcând asta, el era doar antrenorul meu. Nu ne-a fost frică niciodată, am schimbat oamenii care ne-au adus în situația asta și acum suntem bine”, a precizat Giorgi.

Camila Giorgi dezvăluie ce s-a întâmplat cu mobila „furată”

Fosta jucătoare de tenis a discutat și despre acuzațiile de furt de mobilier și a subliniat faptul că nu a „fugit”.

„Nu mă așteptam să trec prin așa ceva, nu mă așteptam nici să se scrie atâtea neadevăruri. Întotdeauna a fost pus numele tatălui meu la mijloc, deși el nu a avut nicio treabă cu nimic, doar m-a antrenat.

Nu am fugit din motive fiscale, nici măcar nu am fugit. Acel proprietar a spus că nu am plătit chiria și am plecat cu mobila. Casa aceea nici măcar nu avea mobilier, am adus-o noi”, a concluzionat sportiva italiană.

Cea mai bună performanță a Camilei Giorgi la un turneu major este sfertul de finală de la Wimbledon 2018

Camila Giorgi a câștigat 430 de meciuri și a pierdut 319

6.420.100 dolari este suma câștigată doar din tenis de fosta jucătoare italiană