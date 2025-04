„Mergem să câștigăm”  Șumudică spune că a oprit antrenamentul dinaintea meciului cu CFR Cluj: „Am încercat să creez un conflict, era o stare de apatie”

CFR CLUJ - RAPID. Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a prefațat confruntarea din etapa #4 din play-off.

CFR Cluj - Rapid va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, luni, cu începere de la ora 20:30.

Marius Șumudică se așteaptă la un meci dificil în Gruia.

Totuși, antrenorul Rapidului speră ca echipa sa să continue seria pozitivă, după victoriile cu Metalul Buzău, 3-0, în Cupa României, respectiv 1-0, cu Dinamo, runda trecută.

CFR CLUJ - RAPID. Marius Șumudică: „Mergem să jucăm, să câștigăm”

„Ne așteaptă un meci dificil cu o echipă bună, care traversează o perioadă bună în momentul de față. I-am văzut pe cei de la CFR Cluj în «dubla» cu Universitatea Craiova și aici mă refer la meciurile din Cupa României și Superligă.

O echipă care dispune de un lot competitiv , din toate punctele de vedere. Dar ați văzut că în play-off se poate întâmpla orice.

Mergem să jucăm, să câștigăm. Ne dorim foarte mult să o facem, venim după două rezultate pozitive, cu Metalul Buzău, în Cupa României și cu Dinamo.

Cum în fotbal există o vorbă «victoriile aduc victorii» sperăm ca aceste două jocuri să ne ducă pe un trend ascendent, să revenim la ceea ce am făcut din iarnă până acum.

Rapid arată bine și cred că putem pune probleme oricărei echipe din play-off”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Marius Șumudică o vede pe CFR favorită la titlu

Marius Șumudică e de părere că CFR Cluj este favorită la titlu în fața celor de la FCSB și Universitatea Craiova, datorită jocului prestat.

„Mai sunt încă două etape din tur, practic mai sunt 7 meciuri de jucat, 21 de puncte în joc se poate întâmpla orice.

Consider că dintre FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj se va alege campioana. Ca joc, CFR arată cel mai bine, din punctul meu de vedere” .

Marius Șumudică: „Am oprit antrenamentul!”

Întrebat despre cât de greu este să pregătească un meci, tehnicianul giuleștenilor a dezvăluit că a oprit antrenamentul pe care l-a avut dimineață.

Motivul? Lipsa de atitudine a jucătorilor, care se cred deja în vacanță. De asemenea, acesta a explicat că nu se va putea baza pe cel mai bun „11” la meciul de luni.

„E greu să pregătești orice meci, e greu să duci jucătorul mental.

Astăzi, de exemplu, am oprit antrenamentul, la un moment dat și am încercat să creez un conflict, fiindcă simțeam așa o stare de apatie și de automulțumire. Le-am zis «Dacă vreți să ne mai antrenăm, bine. Dacă nu, hai să plecăm acasă că nu are rost».

Și am încercat să creez un șoc, fiindcă deja parcă se terminase campionatul. Noi nu am realizat nimic! Suntem angrenați pe două fronturi și trebuie să ajungem în cupele europene. Din păcate, la meciul ăsta suntem decimați.

Cred că nu pot folosi cel mai bun «„11» și asta e un avantaj pentru ei”, a mai spus Șumudică.

