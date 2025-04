„Stricau atmosfera de la Rapid” Marius Șumudică, fericit că a scăpat de anumiți jucători: „Suntem un grup mai puternic”

Marius Șumudică (54 de ani) s-a declarat fericit de faptul că a scăpat de mai mulți jucători de la Rapid care, în opinia sa, stricau atmosfera din Giulești.

Marius Șumudică a oferit un interviu în care a vorbit pe larg despre atmosfera din cadrul echipei, având în vedere faptul că Rapid se luptă pe două fronturi pentru îndeplinirea obiectivului: calificarea în cupele europene.

Tehnicianul din Giulești susține că atmosfera de la club s-a îmbunătățit considerabil, odată ce mai mulți jucători au plecat de formația patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu. Antrenorul nu a dat nume.

Marius Șumudică: „Cel mai bun lucru e că am scăpat de unii jucători care stricau atmosfera la Rapid”

„Suntem un grup puternic și, în momentul de față, cred că cel mai bun lucru e că am scăpat de unii jucători care făceau atmosferă și care stricau atmosfera la Rapid”, a transmis Marius Șumudică, la Digi Sport.

În timpul mandatului lui Marius Șumudică, Rapid s-a despărțit de nu mai puțin de 6 jucători, printre care:

Aaron Boupendza, transferat la Zhejiang FC

Benjamin Siegrist, împrumutat la Genoa

Florent Hasani, transferat la Boluspor

Paul Iacob, împrumutat la Botoșani

Timotej Jambor, împrumutat la Zilina

Filip Blazek, împrumutat la Unirea Slobozia

Pe lângă lista de mai sus, Xian Emmers a fost exclus din lot și urmează să se despartă de formația din Grant la finalul sezonului.

Într-o situație similară se află și Clinton Njie, însă camerunezul nu a fost exclus din lot, ba chiar a fost folosit în ultimele partide.

Spre finalul lunii ianuarie, GOLAZO.ro a scris despre un scandal major izbucnit în timpul unui antrenament între Marius Șumudică și Xian Emmers.

Marius Șumudică, scandal de proporții la antrenament cu Xian Emmers

După victoria, 2-1 cu Poli Iași din sezonul regulat al Superligii, apele nu s-au liniștit în Giulești, ci, din contră, s-au agitat și mai tare.

Evenimentele s-au precipitat la primul antrenament care a urmat după confruntarea cu Iași. Iar GOLAZO.ro a relatat toate detaliile despre scenele respective.

Scena 1: în timpul analizei meciului, Șumudică i s-a adresat la un moment dat lui Emmers. Antrenorul i-a reproșat belgianului pe teren, în fața tuturor, că l-a sfidat în timpul partidei, nebăgându-l în seamă atunci când i-a făcut anumite observații de ordin tactic. “E lipsă de respect să mă ignori”, i-a spus Șumudică.

Scena 2: în acel moment, conform mai multor surse GOLAZO.ro care au asistat la incident, Emmers a avut o izbucnire care i-a lăsat mască pe toți. Belgianul l-a înfruntat în mod direct pe Șumudică.

„Tu ne ceri nouă respect? Tu vorbești aici de respect?! Tu, care înjuri, care ne vorbești pe la spate, care dai la presă numai lucruri urâte despre noi, tu ne spui nouă să te respectăm?! Dacă vrei respect, atunci tu ești primul cel care trebuie să oferi respect”, au relatat sursele GOLAZO.ro că i-a strigat Emmers lui Șumudică.

Șumudică n-a acceptat ieșirea elevului său și l-a dat imediat afară din antrenament! Emmers l-a atenționat însă: „Eu n-o să mai tac de-aici înainte!”. Și i-a zis tehnicianului că îi va povesti patronului Șucu atât ceea ce s-a întâmplat la antrenament, cât și alte episoade din ultima vreme.

Ulterior, oameni din club, care știau cum au stat lucrurile la antrenament, au fost șocați să vadă că în mass-media a apărut varianta conform căreia Emmers a fost exclus din antrenament pentru că s-ar fi bătut cu Braun pe teren!

Aceiași oameni din club îl arată cu degetul pe Șumudică, deocamdată sub protecția anonimatului, bănuindu-l că ar fi apelat la o diversiune.

Și anume că a lăsat să se scurgă în presă acea informație falsă referitoare la bătaia Emmers - Braun pentru ca la suporteri și, eventual, la patron să ajungă varianta conform căreia Șumudică a temperat un scandal între jucători, nu că el ar fi fost în centrul scandalului!.

Emmers e încă în club. Am avut discuții de prelungire, dar nu ne dorim să prelungim contractul Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid

Emmers e liber să plece. Nu am ajuns la un numitor comun pentru prelungirea contractului, iar în vară va fi liber. Viorel Moldovan, președinte la Rapid

De unde a pornit conflictul Boupendza - Rapid

Aaron Boupendza a refuzat să se întoarcă în România, din cantonamentul efectuat în Dubai (Emiratele Arabe Unite), pe motiv că nu și-a primit o tranșă de bani, cum scrie în contract.

Mai exact, rapidiștii ar fi trebuit să-i vireze acești bani la jumătatea lunii decembrie, însă nu au făcut acest lucru, iar fotbalistul a răbufnit.

În acele zile, s-a vorbit foarte mult despre faptul că jucătorul își forțează plecare de la Rapid, deoarece ar avea alte propuneri mai avantajoase din punct de vedere financiar.

Gabonezul s-a întors în România, însă, conform fanatik.ro, nu înainte de a-și primi o parte din banii solicitați - aproximativ 100.000 de euro.

La sosirea în România, porțile i s-au închis total. A fost interzis la antrenamente timp de câteva zile și scos din lotul primei echipe pe termen nelimitat.

În cele din urmă, Boupendza a plecat la Zhejiang FC, echipă din prima ligă chineză, pentru suma de 800 de mii de euro.

Boupendza, conflict cu fanii Rapidului

Înainte să iasă de pe teren pentru a fi schimbat în timpul partidei Rapid - Petrolul 1-1, din sezonul regulat, Aaron Boupendza le-a cerut fanilor giuleșteni să tacă, gest care a înfuriat tribunele din Giulești.

De ce a plecat Benjamin Siegrist de la Rapid

Sursele GOLAZO.ro din club au dezvăluit că la deteriorarea relației dintre Siegrist și Șumudică & staff a contribuit decisiv un episod extrem de controversat petrecut în timpul cantonamentului din Dubai.

Despre ce e vorba? Siegrist le-ar fi transmis antrenorilor, în primele zile ale stagiului, că nu poate participa la antrenamente fiindcă e răcit. Cei din staff au aflat însă că în Dubai era și iubita elvețianului, iar goalkeeper-ul a mers să petreacă timpul cu ea, în loc să fie la ședințele de pregătire.

După ce au „mirosit” că e posibil să fie ceva în neregulă, Dumitru Hotoboc l-a întrebat direct pe Siegrist după ce acesta i-a spus că e bolnav și că va absenta de la antrenament. „Soția ta e pe aici?”, a întrebat antrenorul de portari. Replica lui Siegrist: „Da, e aici, în vacanță”.

Acela a fost momentul în care Șumudică și ceilalți din staff și-au pierdut încrederea în Siegrist, iar la primul meci, cu Poli Iași, între buturi a apărut Aioani.

Elvețianul s-a arătat extrem de deranjat, i-a cerut explicații lui Viorel Moldovan, apoi imediat s-a ajuns la despărțire.

Aioani, titular în locul lui Siegrist după ce a făcut presiuni: „Riscam să pierd naționala”

Marian Aioani a redevenit titular la Rapid după ce l-a sunat pe Viorel Moldovan, președintele clubului, pentru a-și recupera postul.

„L-am sunat pe domnul președinte pentru că riscam să pierd naționala, cum de altfel am și pierdut-o. La orice echipă am fost, am fost titular mereu.

A fost o perioadă dificilă pentru mine (n.r. – cât a stat pe bancă), dar mă bucur că am depășit-o. Presiune la Rapid? Ce presiune? Presiune a fost doar din partea presei. Atmosfera e foarte bună”, a declarat Aioani în ianuarie, potrivit sport.ro.

După acest episod, Siegrist și-a dorit să plece pentru a fi titular la altă echipă. A apărut varianta Genoa, iar portarul a făcut pasul în Serie A.