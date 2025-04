U Cluj - U Craiova 2-1. Alexandru Chipciu (35 de ani), căpitanul ardelenilor, fericit de cucerirea celor trei puncte, împotriva unui adversar redutabil.

În urma succesului cu U Craiova, „șepcile roșii” s-au desprins la 7 puncte de Rapid, formație care vizează ultimul loc eligibil pentru cupele europene.

U Cluj - U Craiova. Alexandru Chipciu: „Ne putem distanța de Rapid”

„Mă simt puțin extenuat pentru că a fost terenul extraordinar de greu. Bucuros, dar în limite normale, ca după orice meci.

Da, asta un avantaj mare, că ne putem distanța de Rapid, dacă nu vor câștiga cu FCSB. În același timp, ne bucură că jocul nostru a fost altceva. În primele meciuri din play-off, la cum am arătat... Acum parcă suntem la un nivel bun. Și chiar dacă pierdeam, la 0-1, ce să ceri? Ăsta e fotbalul. Cred că i-am dominat în prima repriză, prin fotbal, prin atitudine. În a doua, au avut și ei o situație.

Un meci pe un teren foarte greu. Când avem și noi avem terenul bun, a venit ploaia și furtuna la Cluj”, a declarat Alexandru Chipciu după meci, la Digi Sport.

Chipciu recunoaște: „ Ne-am înjurat, am exagerat”

Chipciu a declarat că nu ține pică nimănui din tabăra oltenilor, însă recunoaște că au existat câteva schimburi de înjurături, chiar și antrenorul Mirel Rădoi, pentru o fază în care oltenii nu ar fi dat mingea înapoi, într-un gest de fair-play.

„Nu glumesc deloc, nu mă eschivez, dar nu sunt un om am revanșelor sub nicio formă. Ar trebui să am revanșe cu toată lumea. Nu mă interesează deloc revanșele. Mă bucur că am câștigat. Nu am mai câștigat împotriva lor de vreo 10 meciuri. De cine să-mi iau revanșa? Pe Mirel îl iubesc, și ca om și ca antrenor. S-a terminat tensiunea, nu avem resentimente.

Prima carte pe care am citit-o în viața mea, în copilărie, a fost despre Craiova Maxima. Ceea ce s-a întâmplat atunci, nu ar trebui să se întâmple niciodată. Dar cu oamenii, cu domnu Cârțu.. Am avut un respect, el la fel pentru mine. Singurul lucru care m-a deranjat a fost că s-au transformat din agresori în victime.

Am vorbit cu Mirel după meci și mi-a spus că am ascuns mingile. Sunt contra acestor lucruri. Nu îmi doresc, nu am tras de timp. Ne-am înjurat și am exagerat, dar mi se pare anormal să nu dai mingea înapoi când un jucător s-a accidentat. Mi se pare o lipsă totală de fair-play. Cu CFR s-a întâmplat la fel.

Acum i-am spus lui Screciu și da, chiar m-a deranjat. Și pe mine m-a durut cu FCSB când at trebuit să le dau mingea. Ăsta e fotbalul, trebuie să ai și fair-play. În rest, nu trăiesc cu resentimente. Mi se pare cea mai mare prostie. Nu te ajută ura asta. Poate pentru un meci”, a completat Chipciu.

Respect echipa lor. Foarte bună. Mirel, un antrenor foarte bune cu care am lucrat. Am vizionat meciurile lor, fac lucruri fabuloase. E o echipă grea. S-a văzut și astăzi, noi am avut atitudine, dar ei au fost foarte buni în a doua repriză. Alexandru Chipciu