Ciprian Deac (38 de ani) a tras primele concluzii după victoria clară a celor de la CFR Cluj, scor 3-0, împotriva Farului, în etapa #8 din Liga 1.

Căpitanul „feroviarilor” a vorbit și despre eliminarea din preliminariile Conference League, după 1-3 la general cu Pafos.

Mijlocașul ardelenilor a deschis scorul în minutul 28 al meciului de la Ovidiu. Echipa antrenată de Dan Petrescu și-a dublat avantajul prin golului lui Leo Bolgado în minutul 56, în timp ce Korenica a închis tabela, în minutul 90+3.

Farul - CFR Cluj. Ciprian Deac: „Am avut caracter și ne-am ridicat”

La finalul meciului, Ciprian Deac a vorbit despre meciul cu Farul, dar și despre ratarea calificării în Conference League.

„Tot timpul am avut aici meciuri foarte grele. Par o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu practică un fotbal frumos, ofensiv. Știam că vom avea un meci foarte greu și dacă vom sta bine ofensiv vom marca. Atacând tot timpul e normal să fie și spațiu și am profitat de fiecare ocazie pe care am avut-o.

Vă spun sincer că în ultimele 3 zile a fost o stare de supărare, de dezamăgire. A fost unul dintre obiectivele noastre și l-am ratat puțin rușinos. E bine că am avut caracter și ne-am ridicat de jos.

Acum avem campionatul și Cupa României. V-am spus, încă mai e acea stare de supărare, dar vine această pauză și este bine că am câștigat astăzi. Au fost multe meciuri din 3 în 3 zile și s-a acumulat o stare de oboseală și nervozitate”, a declarat Deac la Digi Sport.

„FCSB a început slab și în sezoanele precedente”

Totodată, mijlocașul de 38 de ani a vorbit și despre meciul CFR-ului din etapa următoare, contra celor de la FCSB, care urmează să se dispute după pauza competițională. Deac consideră că roș-albaștrii sunt în continuare principala contracandidată a ardelenilor la titlu.

„Cu toate că în acest moment în clasament nu stau foarte bine, FCSB e o echipă care și anii trecuți când au început mai slab au revenit. Campionatul este lung, iar campionatul adevărat începe în play-off”, a transmis Ciprian Deac.

Încă mă simt bine, încă simt acele emoții de când m-am apucat de fotbal și asta e foarte important. În momentul când nu voi mai avea plăcere și voi simți că nu voi mai putea, nu vreau să țin locul nimănui și voi lăsa pe altul. Ciprian Deac

Mihai Popa: „Pentru mine nu e un pas înapoi”

Întors în România după aventura din Italia, de la Torino, Mihai Popa a transmis că nu consideră întoarcerea în campionatul intern un pas înapoi pentru el.

„Mereu meciurile de aici sunt plăcute, mă ambiționează, deoarece am început fotbalul aici.

M-am întors la o echipă campioană, care își dorește an de an titlul, iar pentru mine este un pas înainte”, a declarat Mihai Popa la Digi Sport