Constantin „Costel” Stănescu, una dintre figurile emblematice ale rugby-ului românesc, a murit la vârsta de 92 de ani.

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Tragica veste a fost anunțată de Federația Română de Rugby printr-un amplu comunicat publicat pe site-ul oficial.

Constantin Stănescu a murit la 92 de ani

„Rugby-ul românesc este din nou în doliu. Una dintre figurile emblematice ale generației de aur, legendarul mijlocaș la grămadă Constantin «Costel» Stănescu, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani.

Născut în octombrie 1934, la Hasi-Keoseler (Bulgaria), Costel Stănescu a fost un exemplu desăvârșit al sportivului care a îmbinat performanța de elită cu studiile superioare. De profesie inginer constructor, a absolvit Facultatea de Construcții Feroviare în anul 1957.

Drumul său în sport a început pe terenul de fotbal, debutând în 1946 la echipa de juniori FC Argeș. Destinul l-a purtat însă către balonul oval în 1953, când a început să practice rugby-ul la Locomotiva ICF, sub îndrumarea antrenorului Telu Diamandi.

Doi ani mai târziu, în 1955, s-a transferat la Locomotiva Grivița Roșie, clubul căruia i-a rămas fidel până în 1966, anul retragerii sale din activitatea competițională.

Supranumit «Piticu», a fost un specialist incontestabil pe postul de mijlocaș la grămadă. Alături de Grivița Roșie, a cucerit 5 titluri de campion național, o Cupa Campionilor Europeni, în 1964 și un loc 2 în aceeași competiție continentală, în 1962.

În tricoul echipei naționale a României, pentru care a strâns 21 de selecții, a scris pagini memorabile.

Numele său rămâne legat definitiv de momentul istoric din anul 1960, când România a obținut prima mare victorie în fața reprezentativei Franței, scor 11–5.

Selecţionat pentru prima dată în echipa naţională în 1957, a jucat pentru aceasta până în 1966, din cele 21 de apariții în tricoul României, 4 au fost împotriva Franţei (având 2 victorii şi 2 jocuri nule). A participat la turnee în Anglia, Spania, Belgia, Italia, Germania, Franţa.

După încheierea carierei de jucător, a continuat să slujească rugby-ul românesc din postura de antrenor și membru activ al Asociației Internaționalilor Români de Rugby (AIRR), rămânând o prezență caldă și respectată la întâlnirile generațiilor de sportivi.

Marți, 17 noiembrie, trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii „Cerceluși” (Sf. Fanurie), strada Cerceluși, nr.18, sect.3, (zona Dristor). Înmormântarea va avea loc miercuri, 18 noiembrie, ora 14:00, la Cimitirul Ghencea – Civil.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în comunicat.

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