Corpul de Control, la COSR și ANS!  Forurile conduse de Mihai Covaliu și, până de curând, Elisabeta Lipă, sunt luate la puricat de autorități. Covaliu: „E adevărat”

Angajați ai Corpului de Control al Primului Ministru și ai Curții de Conturi sunt, de câteva zile, în sediile Agenției Naționale pentru Sport și Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Agenții celor două autorități au solicitat actele după care s-au făcut premierile în cadrul federațiilor de specialitate începând cu 2021.

Mihai Covaliu, 47 de ani, președintele COSR, a confirmat informațiile noastre obținute pe surse.

GOLAZO.ro a aflat că la sediul Agenției Naționale pentru Sport și Comitetul Olimpic Sportiv Român se află, de mai multe zile, angajați ai Corpului de Control al Primului Ministru și ai Curții de Conturi.

Aceștia au cerut o serie de documente, datând de după Jocurile Olimpice de la Tokyo, desfășurate în 2021, pentru a controla folosirea resurselor financiare și alocarea acestora.

Mihai Covaliu: „E adevărat”

Sursele noastre ne-au dezvăluit că agenții Corpului de Control al Primului Ministru și ai Curții de Conturi colaborează în încercarea de a lămuri cum s-au făcut premierile sportivilor, angajaților federațiilor care au luat medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, precum și ale funcționarilor ANS.

Corpul de Control al Prim-Ministrului și Curtea de Conturi au venit concomitent, cu același mesaj. Vrem actele. E agitație mare la ANS și COSR. Se agită apele. Surse GOLAZO.ro

Pentru a verifica aceste informații, am luat legătura cu Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic Sportiv Român.

Bună ziua, domnule Covaliu. Surse GOLAZO.ro ne-au dezvăluit că la COSR și ANS există un control riguros al Corpul de Control al Prim-Ministrului și al Curții de Conturi. Se solicită documente ce datează cu mulți ani în urmă. Este adevărat?

Da, este adevărat. Dar e un control de rutină, care se face periodic, mai ales la sfârșitul unui ciclu olimpic. Deși nu e ieșit din comun. Sigur, are legătură și cu articolele din presă, și de la dumneavoastră de la GOLAZO, referitoare la premierile propuse de Federația Română de Canotaj. Atenție, propuse!

Bun, deci cele două autorități cer acte de la cel puțin aceste două foruri. Continuă acțiunea?

Da, iar noi suntem aici ca să le punem la dispoziție tot ce au nevoie. Dar totul e absolut normal. Așa cum prevede legea, noi le oferim ce ne cer. Totul e la vedere, suntem transparenți. Ei verifică, așa cum e normal, repet, mai ales după un ciclu olimpic. Și scandalul legat de premieri.

Se iau acte începând cu ediția de la Tokyo a Jocurilor Olimpice?

Da, cred că da, dar asta nu e așa de important. Dânșii vor să clarifice niște lucruri, iar noi îi ajutăm. Nu e nimic ieșit din comun. Așteptăm și noi să vedem care vor fi rezultatele pe care dumnealor ni le vor comunica la încheierea acestor verificări.

Cu tabelul acela de la FRC…

Lumea trebuie să înțeleagă că acelea au fost niște simulări. Am și spus la vremea respectivă. Era un tabel întocmit pe suma totală, dar erau trecuți doar câțiva oameni. Iar noi am și răspuns că știm care e suma totală pe care trebuie să o primească Federația Română de Canotaj, dar ea nu poate fi atribuită în acest fel.

9 medalii olimpice a câștigat România la JO de la PAris 2024

Mihai Covaliu: „Uriașă suma, nu?”

Acum sunt ceva probleme și la ANS, cu premierile în cazul lor.

Am citit astăzi și eu ceva în presă legat de ANS și de premierile făcute acolo pentru acest ciclu olimpic și aș vrea să spun ceva. Suma maximă pentru premierile angajaților ANS este de 40.000 de lei, conform legii, iar acolo se lăsa senzația că au luat-o bucătăresele sau așa ceva. Ceea ce e neadevărat. Iar dacă suma aceasta o împărțim la 4 ani, cât are un ciclu olimpic, înseamnă 10.000 de lei pe an, iar dacă o împărțim și pe aceasta la 365 de zile...

Înseamnă, conform calculatorului, 28 de lei pe zi.

Deci aceasta e premierea pe zi. Uriașă suma, nu? Ca să nu spun că nu toți angajații au luat 40.000 de lei premiere. Doar câțiva. Totul este conform legii. Nu e la mică înțelegere, tu meriți atât, eu îți dau atât. Se fac premierile pe lege.

Dumneavoastră ce părere aveți de toate aceste controverse care însoțesc medaliile olimpice?

Trebuie să ne hotărâm. Vrem medalii, trebuie să băgăm bani. Să investim. Și în resursa umană. Nu doar România plătește pentru medalii olimpice, Dacă vrei să le ai, trebuie să finanțezi acest lucru. Asta e basic. Dar, repet, totul conform legilor în vigoare.

Ce spune Elisabeta Lipă

Puterea.ro a publicat astăzi un material în care există și un tabel al sumelor acordate de funcționari ai ANS, în care suma maximă admisă de lege ca premiere pentru rezultatele unui ciclu olimpic, 40.000 lei, a fost primită și de un zidar, un tâmplar, doi bucătari și doi fochiști.

În același material, fosta președintă a ANS, Elisabeta Lipă, este acuzată că și-a „oferit” 8.000 de euro drept premiere pentru rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Nu voi comenta speculații și atacuri de presă dintr-o campanie intensă în legătură cu care Justiția deja a început să se pronunțe. Din respect față de dumneavoastră și opinia publică, doresc să vă asigur că nici ca sportiv olimpic, nici în alte calități încredințate pentru a coordona activități sportive, nu am încălcat niciodată legea. Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj

„Iubesc prea mult România și Tricolorul pe care l-am slujit o viață întreagă pentru a intra în astfel de situații ilegale, contrare valorilor în care am fost educată și am crescut ca sportiv.

Premierile invocate în articolul respectiv, conform legislației în vigoare, au fost realizate și bugetate de COSR”, a mai spus Lipă, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.