Gafa făcută de Becali FCSB a ratat cel mai mare contract de sponsorizare din Liga 1: „Am fost prost!”

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că FCSB putea semna un contract uriaș de sponsorizare, însă l-a ratat pentru că a prelungit deja înțelegerea cu Betano.

Prezent la nunta fiicei lui Gică Hagi, Kira, Becali a atins mai multe subiecte, printre care și contractele de sponsorizare primite de FCSB.

Gafa făcută de Becali! FCSB a ratat cel mai mare contract de sponsorizare din Liga 1

Potrivit surselor GOLAZO.ro, FCSB a avut pe masă un contract uriaș de la Superbet, sponsorul mai multor echipe de fotbal, dar și al Ligii 1.

Însă nu a putut profita pentru că prelungise deja înțelegerea cu Betano, actualul sponsor principal al echipei.

„Am avut o ofertă de aproape 5 milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri. Dar nu am putut s-o accept, pentru că am fost prost, am semnat pe 3 ani acum. Îți dai seama, în România, să ajungi să iei 5 milioane pentru un sponsor pe tricou! Aici a ajuns România!

Zic unii că vai, unde a ajuns România. Uite aici a ajuns. Oferta era de la concurenții lui Betano, 3,5 milioane de euro pe an și ajungea la 5 cu bonusuri. Dar și de la Betano luăm 2,5 milioane și cu bonusuri ajungem la 4”, a spus Gigi Becali.

Betano este sponsor principal la FCSB din 2022, când a început să plătească 1,5 milioane de euro pe an, fără alte bonusuri. Înțelegerea s-a îmbunătățit substanțial în aceastea vară, când suma a urcat la 2,5 milioane.

Înainte de Betano, FCSB a avut pe piept însemnele City Insurance, care plătea doar 800.000 de euro, dar a renunțat după falimentul firmei de asigurări.

În prezent, FCSB se află în cantonamentul din Olanda, iar sâmbătă va debuta în noul sezon, de la ora 20:00, contra CFR-ului, în Supercupa României.

