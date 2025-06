„Asta a zis domnul Becali?” Cum a răspuns Ianis Hagi, după oferta primită de la FCSB chiar la nunta surorii sale

Ianis Hagi (26 de ani) a oferit prima reacție după ce a fost ofertat de Gigi Becali (67 de ani) la nunta surorii sale.

Internaționalul român preferă să mai aștepte în privința ofertelor, pentru a lua decizia potrivită.

Ianis Hagi, prezent la nunta Kirei, sora sa, a primit în mod direct o ofertă de la Gigi Becali, aflat de asemenea la eveniment.

Ianis Hagi: „Asta a zis domnul Becali?”

Ianis Hagi s-a despărțit de Rangers la finalul sezonului, însă recent și-a exprimat dorința de rămâne în străinătate.

Acum, internaționalul român a fost ofertat în mod direct de FCSB, însă patronul campioanei susține că Ianis i-a transmis că are deja două oferte.

„Îmi doresc să semnez cu o echipă cât mai repede, pentru că încep și cantonamentele. Am mai spus-o, eu n-o să forțez nimic atât timp cât nu simt că e decizia corectă. Domnul Becali a zis că am două oferte? Nu știu, probabil știe mai bine dânsul. (n.r. - râde).

Eu încerc să iau decizia cea mai bună, ăsta e mesajul meu public. Încerc să fiu inspirat, să iau decizia cea mai bună ca să progresez. Important e să fiu fericit, iar, ca fotbalist, fericirea e în meciuri, nu în statul pe bancă”, a spus Ianis Hagi.

Adrian Ilie s-a aflat și el printre invitați și a transmis că Ianis are deja o opțiune.

„Ianis va merge la o echipă din primele 5 campionate”, a transmis „cobra”.

