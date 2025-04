„Penalty-urile, coșmarul meu” Dan Petrescu a răsuflat ușurat după ce s-a calificat în semifinalele Cupei: „Fix ce nu-mi doream”

CFR Cluj - Craiova 1-1, 5-3 d.pen. / Dan Petrescu (57 de ani) a oferit primele reacții după calificarea în semifinale.

Tehnicianul a trăit partida cu emoții, loviturile de departajare fiind „un coșmar” pentru acesta, pierzând aproape de fiecare dată.

CFR Cluj s-a calificat mai departe, iar în semifinalele Cupei va întâlni Farul Constanța, pe 23 aprilie.

CFR Cluj - Craiova 1-1 , 5-3 d.pen. Dan Petrescu: „Fix ce nu-mi doream”

„Fix ce nu-mi doream, prelungiri și penalty-uri. Ținând cont de faptul că nu prea am câștigat în carieră la penalty-uri și nu voiam ca jucătorii să joace prea mult, că în 3 zile avem iar meci...

Mă bucur că am făcut multe schimbări la început, am făcut un meci bun, în afară de golul lui Baiaram mă chinui să găsesc vreo ocazie la ei, noi am avut vreo 5-6.

În 2025 am controlat toate meciurile, păcat că am pierdut meciul trecut. E bine că am avut o reacție, n-am câștigat niciodată la penalty-uri, au bătut numai în vinclu, mă bucur pentru ei, dar n-am realizat nimic încă, suntem doar în semifinale.

Nu mai suportam penalty-urile astea, au fost coșmarul meu după '94 cu Suedia (n.r. - eliminarea României de la Mondial)”, a declarat Dan Petrescu după meci, la Prima Sport.

Dan Petrescu, despre meciul viitor, tot în compania Craiovei

Tehnicianul speră la un rezultat pozitiv și în „finala” din campionat cu U Craiova:

„Luni avem iar o finală, sper să refacem cât mai mulți jucători și să facem un meci bun la fel că astăzi.

Cred în lot foarte mult. Sincer, dacă n-am fi bătut nici azi, era o nedreptate, la fel ca la meciul cu U Cluj”.