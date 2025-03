U CLUJ - CFR. Dan Petrescu (57 de ani) este optimist înaintea Derby-ului Ardealului și consideră partida de pe Cluj Arena una dintre cele mai importante partide pentru fani.

U Cluj - CFR se va juca luni, de la ora 20:30, în etapa #2 din play-off-ul Superligi. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în format video pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dan Petrescu a susținut conferința de presă de dinaintea partidei și a prefațat derby-ul ce va avea loc pe Cluj Arena.

Antrenorul „feroviarilor” a punctat faptul că meciul de mâine seara este unul dintre cele mai importante partide din campionat pentru fanii gazdelor, având în vedere că este împotriva rivalei din oraș.

Dan Petrescu, înainte de U Cluj - CFR: „Pentru fani e mai important acest meci decât oricare altul”

„Toți jucătorii sunt apți pentru meciul de mâine. Nu contează că jucăm luni. Putem să jucăm primii, ultimii, n-are importanță. important e să avem atitudine și să credem în noi.

E un meci important, mai ales pentru noi. Trebuie neapărat să facem un meci bun. Au fost mulți jucători plecați, n-am avut timp să lucrez cu toți, dar nici n-am avea scuze. Depinde doar de noi, trebuie să abordăm meciul foarte agresiv și să facem presing, să fim mereu sus și să dăm goluri, așa cum am făcut tot sezonul.

E clar că pentru fani e mai important acest meci decât oricare altul. Îi înțeleg, sper să înțeleagă și jucătorii, pentru că la primele două meciuri n-au făcut-o. Unii, pentru că cei mai vechi știu”, a transmis „Bursucul”.

U Cluj a câștigat ambele derby-uri din sezonul regulat cu același scor, 3-2.

Întrebat dacă va avea o misiunea mai ușoară de a-și motiva jucătorii pentru derby, antrenorul de 57 de ani a răspuns:

„Așa am crezut și eu până m-am apucat de antrenorat. Am fost peste tot, iar în derby-uri parcă erau mai moi jucătorii.

Mi-am dat seama că au nevoie mereu de încurajarea antrenorului, de presiunea pe care o pune pe ei. N-ar fi bine să mă gândesc că sunt deja motivați. Am și eu treabă de făcut și sper să-i motivez. Să vedem cum vom arăta fizic”.

Dan Petrescu: „ L-am văzut foarte motivat la antrenamente pe Louis Munteanu”

În ultimul rând, Petrescu a ținut să-l laude pe Ciprian Deac, care a reușit un hattrick în amicalul cu Sănătatea Cluj, scor 7-1.

Tehnicianul nu l-a uitat nici pe Louis Munteanu, despre care a transmis că așteaptă să-și continue forma bună și la meciul cu U Cluj.

„Deac a arătat foarte bine. Le-a arătat celor tineri drumul, să fii serios mereu, să te antrenezi.

Nu contează cu cine joci, la ce nivel, nu e ușor să dai 3 goluri într-o repriză. L-am văzut foarte motivat la antrenamente pe Louis Munteanu. Și acum, el a venit primul, îmi place atitudinea lui.

Nu știu dacă ați auzit vreun cuvânt rău despre cineva de la CFR în ultimul timp, mai ales la adresa lui Louis. Mereu l-am încurajat, mereu cred că el e cel mai bun, a demonstrat-o și pe teren.

Sunt convins că are presiune pe el, vrea să demonstreze. E un jucător tânăr, are tot timpul. E clar că e într-o formă bună și sper s-o arate și mâine”, a mai adăugat Dan Petrescu.

Înaintea acestei partide, CFR Cluj se află pe locul secund, cu 30 de puncte, la două puncte de Universitatea Craiova, care are 32 de puncte, însă cu o partidă în plus.

De cealaltă parte, U Cluj este pe locul 5, cu 26 de puncte, la egalitate cu Dinamo.